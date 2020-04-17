Apple открыла предзаказ на новый iPhone SE

Новый iPhone SE с сегодняшнего дня доступен для предзаказа в США и более чем в сорока других странах. Россия, к сожалению, в этот список пока не вошла. В нашей стране заказать смартфон можно будет с 23 апреля, а 24 числа он уже появится в свободной продаже. Цены на устройство начинаются с 39 990 рублей за модификацию с 64 Гбайт встроенной памяти.

Внешне новый iPhone SE почти полностью повторяет iPhone 8, однако, объём оперативной памяти смартфона увеличился на 1 Гбайт, а его основой стал чипсет Apple A13 Bionic, используемый в флагманской серии iPhone 11. В отличии от старших устройств, новый относительно бюджетный телефон получил одинарный модуль камеры, а также IPS-матрицу Retina HD с плотностью пикселей, как у iPhone 4. Помимо этого, смартфон не имеет Face ID, вместо которого используется Touch ID, и чипа U1, который будет использоваться для работы с трекерами AirTag.

Новый iPhone SE будет доступен в красном, белом и чёрном цветах. Во всех трёх раскрасках лицевая панель выполнена в чёрном цвете.