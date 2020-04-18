Смартфон Realme X3 с поддержкой 5G и 6,57" экраном рассекречен регулятором

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) опубликована информация о производительном смартфоне Realme с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Речь идёт об аппарате с кодовым обозначением RMX2142. Как сообщалось ранее, на коммерческом рынке это устройство может дебютировать под именем Realme X3.

Говорится, что новинка наделена 6,57-дюймовым дисплеем. Скорее всего, применена панель формата Full HD+ с небольшим отверстием для фронтальной камеры. Указаны габариты устройства — 163,8 × 75,8 × 8,9 мм.

Упомянута поддержка 5G-сетей с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА·ч с поддержкой быстрой 30-ваттной подзарядки.

Сетевые источники добавляют, что аппарат будет поставляться с операционной системой Android 10. В тыльной части расположится многомодульная камера. Весит устройство приблизительно 190 г.

Ожидается, что модель RMX2142 пополнит ассортимент 5G-смартфонов среднего уровня. Основой устройства может стать процессор Qualcomm Snapdragon 765G или чип MediaTek Dimensity 800.

Официальная презентация новинки должна состояться в ближайшее время.