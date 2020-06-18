Премьера серийной версии премиум-электрокара Lucid Air состоится в сентябре

Компания Lucid Motors объявила о планах провести 9 сентября онлайн-презентацию серийной версии электрического седана премиум-класса Lucid Air.

Стартап из Калифорнии продемонстрирует на мероприятии окончательный внешний и внутренний дизайн Air, а также предоставит новые подробности о технических характеристиках, конфигурациях и ценах автомобиля.

Однако клиенты, первыми заказавшие новинку, вряд ли смогут скоро сесть за руль долгожданного электрокара, так как его поставки начнутся в следующем году.

Air должен был быть представлен на Нью-Йоркском международном автосалоне (NYIAS), который должен был состояться в апреле. Но, как и большинство других автосалонов и крупных мероприятий, NYIAS было решено отложить из-за пандемии. В прошлом месяце организаторы мероприятия объявили о полной отмене проведения NYIAS в этом году.

В настоящее время Lucid Motors поэтапно возвращает к работе свой персонал, составляющий более 1000 человек. Ни один из сотрудников не был уволен в связи с кризисом из-за пандемии. Более того, штат компании вырос за последние три месяца на 160 человек. К концу года Lucid Motors планирует принять на работу более 700 человек.

Параллельно с разработкой Lucid Air компания занимается расширением своей производственной инфраструктуры. В этом году она планирует завершить первую фазу строительства своего завода в Каса-Гранде (штат Аризона), единственного в США специализированного завода по производству электромобилей.