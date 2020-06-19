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Apple начала принимать старые Mac в зачёт новых в американских магазинах

Владельцы компьютеров Mac в США и Канаде теперь могут сдать бывшие в употреблении устройства в магазин Apple Store, чтобы получить скидку на новую покупку или перевести полученные средства на подарочную карту Apple.

В отличие от таких устройств, как iPhone и Apple Watch, которые можно было сдать в физический магазин компании в обмен на скидку на приобретаемую новинку, для компьютеров Mac ранее действовала только онлайн-программа trade-in.

Фактически это нововведение значительно ускоряет процедуру, так как вместо отправки компьютера по почте, можно привезти его в магазин и сразу получить скидку. Согласно данным сайта Apple, процесс онлайн-обмена устройства обычно занимает две-три недели.

Хотя программа стартовала в США и Канаде с 17 июня, её, возможно, ещё не запустили во всех регионах, предупреждает ресурс AppleInsider. Поэтому он советует пользователям заранее позвонить, чтобы убедиться, что устройство будет принято в выбранном магазине.

Поскольку пандемия коронавируса в США продолжается, AppleInsider рекомендует пользователям также проверить, полностью ли открыт Apple Store или же обслуживает клиентов только по предварительной записи.

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Рубрики: Новости Hardware, компьютеры и ноутбуки Apple,
Теги: apple, mac, trade-in, магазин
apple, mac, trade-in, магазин
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