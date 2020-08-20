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Google Duo научился переводить речь собеседника в субтитры во время голосовых и видеозвонков

Стало известно о том, что компания Google приступила к развёртыванию новой функции для приложения Duo, которая сделает более комфортным взаимодействие с сервисом для глухих и слабослышащих людей, а также в шумных местах. Речь идёт о поддержке субтитров, которые помогут в любой обстановке понимать то, что говорит собеседник.

О появлении поддержки субтитров в приложении Duo разработчики объявили в аккаунте в сети Twitter. Приложение по-прежнему не будет иметь возможности записи звонков в режиме реального времени. Однако новая функция окажется полезной для слабослышащих людей, а также пользователей, которые общаются в шумных местах, где непросто на слух воспринимать то, что говорит собеседник.

Стоит отметить, что о разработке данной функции ещё в феврале этого года сообщала IT-специалист и исследователь приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong), которая обнаружила упомянутый инструмент в одной из тестовых версий Duo. Тогда сообщалось о функции под названием «Подписи к сообщениям», в описании которой было сказано, что при её активации аудиоконтент будет отправляться на серверы Google для транскрипции, но хранить его компания не будет. Когда эта функция активна, субтитры выводятся прямо над кнопкой вызова в нижней части экрана.

Источник отмечает, что для реализации субтитров в Duo не используется технология Live Captions, задействованная для вывода субтитров при воспроизведении любого мультимедийного контента на устройствах Pixel. В настоящее время функция всё ещё находится на этапе распространения. В скором времени она станет доступна всем пользователям Duo на устройствах, работающих под управлением Android и iOS.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: google duo, android, ios
google duo, android, ios
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