Крошечный настольный компьютер GMK NucBox 4K предлагает четыре ядра в корпусе 6 × 6 см

Несколько недель назад в Сети появилась информация о том, что на краудфаундинговой платформе Indiegogo начался сбор средств на производство самого мощного ПК, помещающегося на ладони. Согласно последним данным, уже 25 августа устройство поступит в продажу.

Самым впечатляющим параметром этого компьютера, безусловно, являются его габариты. Размеры корпуса равны 62 × 62 × 42 мм, что позволяет устройству свободно разместиться на ладони. Вес ПК составит всего 125 грамм. Компьютер сможет похвастаться четырёхядерным процессором Intel Celeron J4125 с TDP 10 Вт, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 и SSD-накопителем, ёмкость которого может составлять 128, 256 или 512 Гбайт.

Что касается интерфейсных разъёмов, ПК имеет на борту два разъёма USB 3.0 Type-A, один USB Type-C, один HDMI-порт, слот для microSD карт и 3,5-мм аудиоразъём. Корпус компьютера выполнен из металла.

Кроме того, сообщается, что в ближайшем будущем компания GMK собирается представить портативный 13,3-дюймовый экран с разрешением 4K. Стоимость базовой версии компьютера NucBox составит $159. Когда устройство поступит в розничную продажу, эта цифра вырастет до $209. Самая дорогая комплектация компьютера с 512-Гбайт накопителем сейчас обойдётся в $269.