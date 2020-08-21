16 часов за штурвалами: стримеры слетали в Microsoft Flight Simulator из Лос-Анджелеса в Дубай

Стримеры Bruce Green и Boon провели 16-часовой марафон в симуляторе Microsoft Flight Simulator, чтобы совершить внутриигровой перелёт из Лос-Анджелеса в Дубай. Запись сессии опубликована на Twitch.

Одной из уникальных черт Microsoft Flight Simulator называют воссоздание реальных масштабов планеты. Это означает, что при перелётах из одного аэропорта в другой игрокам потребуется столько же времени, сколько уйдёт на реальный перелёт.

Перелёт из Лос-Анджелеса в Дубай является одним из самых долгих. Более длительные рейсы производятся из Перта в Лондон (17 часов) и из Нью-Йорка в Сингапур (19 часов). Маршрут пролегает через Северный полюс и Европу на Ближний Восток. Чтобы трансляция прошла более увлекательно, стримеры имитировали кабину самолёта и переоделись в пилотов.

Релиз Microsoft Flight Simulator состоялся 18 августа. Проект получил восторженные отзывы прессы и набрал 93 балла на Metacritic. До конца года разработчики планируют добавить в игру поддержку VR.