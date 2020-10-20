Vivo стала официальным партнёром Чемпионатов Европы по футболу Евро-2020 и Евро-2024

Один из ведущих мировых производителей смартфонов vivo объявил о подписании четырёхлетнего соглашения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА, UEFA), согласно которому компания становится официальным партнёром ЕВРО-2020 и ЕВРО-2024, и эксклюзивным поставщиком смартфонов на чемпионаты Европы по футболу до 2024 года.

«Мы разделяем страсть к футболу с нашими друзьями по всему миру и рады новому партнёрству с УЕФА в рамках футбольных чемпионатов ЕВРО. УЕФА и Vivo разделяют общее стремление к совершенству, а также желание предоставлять новые уникальные и фантастические впечатления своим фанатам. Это сотрудничество важная часть наших долгосрочных обязательств перед европейским рынком», — отметил Дэнни Дэнг, вице-президент компании, президент европейского бизнеса в vivo.

Vivo также объявила о выходе на европейский рынок, которому предшествовало проведение масштабного исследования с опросом 9000 человек по всей Европе, позволившего лучше понять потребности европейской аудитории. Компания дебютирует на новом для себя рынке со смартфонами X51 5G, Y70, Y20s и Y11s, а также наушниками vivo Wireless Sport и True Wireless Earphones.