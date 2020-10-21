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Видео: Джонни Кейдж рассказал о Рейне в новом трейлере Mortal Kombat 11

На днях NetherRealm Studios анонсировала дополнение к Mortal Kombat 11 под названием Kombat Pack 2. Расширение привнесёт в игру трёх бойцов, одним из которых станет Рейн. Недавно он уже получил геймплейный трейлер, а сейчас разработчики выпустили второй ролик, посвящённый персонажу. В нём Джонни Кейдж в качестве закадрового рассказчика кратко излагает биографию Рейна.

Будучи ещё мальчиком, герой лишился родителей из-за вторжения войск Шао Кана в Эдению. Он присоединился к повстанцам, которые боролись против захватчиков из Внешнего Мира. Благодаря своему таланту, навыкам и стратегическому мышлению Рейн быстро рос в звании. Однако параллельно возвышалось и его высокомерие. В один момент персонаж потребовал назначить его лидером повстанцев. После отказа Рейн пошёл на предательство и сдал бывших соратников Шао Кану в обмен на личную армию. Когда император Внешнего Мира умер, боец начал служить его преемнице Милине. Вместе они боролись против Коталь Кана, который сумел взять власть в свои руки.

Параллельно с рассказом Джонни Кейджа в трейлере демонстрируется нарезка драк с участием Рейна. Зрители могут увидеть его приёмы с использованием воды, атаки на ближней дистанции с применением холодного оружия и Fatal Blow.

Kombat Pack 2 выйдет 17 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch и в Google Stadia. Вместе с ним в продажу поступит издание Mortal Kombat 11: Ultimate, которое включает игру и весь вышедший для неё контент.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation, Nintendo, Облачные игровые платформы,
Теги: mortal kombat 11, netherrealm studios, warner bros. interactive entertainment, файтинг
mortal kombat 11, netherrealm studios, warner bros. interactive entertainment, файтинг
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