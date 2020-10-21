В хорроре Phasmophobia враждебный призрак сильно злится, если использовать ругательства

Ужастик Phasmophobia от студии Kinetic Games вышел в раннем доступе Steam 18 сентября 2020 года и уже успел прославиться. Игра заняла первое место в топе продаж на площадке за прошлую неделю. Одной из особенностей проекта выступает возможность говорить с призраком, который реагирует на сказанное пользователем. И недавно выяснилось, что если игроки решат ругаться, то их противник всё услышит и сильно разозлится.

Информация поступила от пользователя под псевдонимом Puuyo. Он изучил файлы Phasmophobia и нашёл в одном из них перечень бранных английских слов. Все они написаны на скриншоте ниже, которым поделился энтузиаст. Если применять указанные нецензурные выражения, призрак сильно разозлится. Как передаёт портал DualShockers, враг начнёт швырять в персонажа окружающие предметы и даже может убить его.

Любопытно, что в списке непристойных слов нашлось место фразе «Кровавая Мэри». Это отсылка к знаменитой английской легенде. Она гласит: если в тёмной комнате, стоя перед зеркалом, трижды произнести «Кровавая Мэри», то в помещении появится её призрак.

Phasmophobia получила в Steam 42856 отзывов, 97 % из которых положительные. Это необычайный успех для небольшого проекта в раннем доступе.