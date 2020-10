PlayStation 4 — лучшее время для знакомства с системой. Гид покупателя

Ещё чуть-чуть, и PlayStation 4 передаст эстафету мощному новичку с SSD-накопителем и поддержкой трассировки лучей. Но это далеко не конец истории PS4, и даже не её закат — скорее, новая фаза. В этой фазе сформировавшаяся (и широчайшая) линейка игр, накопленных с конца 2013-го года, и, на фоне выхода PlayStation 5, закономерно снижающаяся цена (хотя курсы валют могут сделать этот процесс менее осязаемым) привлекают новую аудиторию. В неё входят и игроки с других платформ, с интересом поглядывающие на эксклюзивы, и те, кто далёк от мира видеоигр, но очень хочет к нему приобщиться, и желающие сделать из своей гостиной с Full HD-телевизором игровой центр для всей семьи с обширным выбором проектов на любой вкус.

В основном этот материал предназначен для новичков, а не хардкорных геймеров, — мы постарались подготовить путеводитель для тех, кто только начинает своё знакомство с замечательным миром интерактивных развлечений.

Консоль PS4 (на самом деле практически любая, но говорим мы сегодня о PlayStation 4) обладает некоторым спектром преимуществ перед игровым персональным компьютером. Для начала, PlayStation 4, с точки зрения подготовки и запуска игр, в разы удобнее и понятнее. Это заслуга и дружелюбного интерфейса, заплутать в котором не выйдет при всём желании. Немалую роль играет и отсутствие необходимости скачивать дополнительное программное обеспечение, устанавливать драйверы, углубляться в графические и прочие настройки.

Менее осязаемый плюс с практической стороны, но важный с эмоциональной, — радость игры с комфортом, расслабленно развалившись на диване или в любимом кресле, в гордом одиночестве или в компании семьи/друзей. Безусловно, и игровой компьютер можно подключить к телевизору, благо есть, например, Steam Big Picture, но по совокупности параметров специализированная игровая система в этом аспекте все же удобнее — она под это заточена. Да и удобство консоли заключается именно в принципе «включил — играешь», а не «подключил — включил — настроил разрешение экрана — подключил геймпад через панель управления — выставил разрешение и графические настройки игры под экран телевизора — разобрался с возникшими неожиданностями — играешь».

Но главное и несомненное преимущество перед «настольным старшим братом» — нет необходимости делать регулярный апгрейд «железа». Даже при активной (но, разумеется, рациональной) эксплуатации приставка прослужит много лет, а разработанные для нее игры всегда будут запускаться с комфортной частотой кадров, оптимальными графическими настройками, без притормаживаний, зависаний и других неприятных для игрока напастей (хотя бывают и вопиющие исключения). Здесь же, конечно, кроется и главный, по мнению некоторых, недостаток PS4 — ограниченная аппаратная мощность системы, из-за которой разработчикам порой приходится идти на графические компромиссы — лишь бы обеспечить стабильные тридцать кадров в секунду. Но если вас и вправду волнует повышенная детализация и производительность, то и тут есть ответ — PS4 Pro.

⇡#Вопрос мощи и денег

Сразу стоит обозначить стоимость вопроса, чтобы понимать — есть ли смысл доплачивать за конкретные преимущества. За «базовую» PS4 Slim сейчас предстоит отдать 27 990 рублей (в этом абзаце указаны средние цены на Яндекс.Маркете на момент подготовки материала). За более мощную Pro же просят 34 380 рублей. А если вы планируете играть компанией на одном диване, то добавьте к стоимости ещё один геймпад — 4 890 рублей за стандартный DualShock 4 v2.

Также можно поискать (но осторожно!) подержанную консоль — сейчас, в период смены поколений, их особенно много. Цены на вторичном рынке колеблются от 10 000 рублей за Slim и от 17 800 рублей за Pro, а ещё, при желании, можно приобрести первую версию PS4, снятую с производства, — от 13 000 рублей. Иногда бонусом продавцы предлагают диски с играми или дополнительный геймпад. Но всегда будьте внимательны при таких сделках и изучите возможные подводные камни заранее: проверяйте комплектацию, внешний вид, работоспособность и соответствие описанию до момента оплаты — мошенники не дремлют!

Определить, какая из версий PS4 оптимальна конкретно для вас, не так сложно. Для начала стоит понять, что критической пропасти между графикой на Slim и Pro нет. Действительно, на мощной версии кое-где картинка более детализирована и красива, во многих (но не во всех и не всегда) играх предусмотрена увеличенная в два раза частота кадров, да и VR-проекты на ней запускаются увереннее. Но всё же, в первую очередь, Pro предназначена для владельцев 4K-телевизоров, на экранах которых преимущества более мощной версии будет наиболее ощутимы. А вот к Full HD-телевизору (если вы не собираетесь его менять в ближайшее время, конечно) лучше выбрать PlayStation 4 Slim — в целом, ничего не потеряете, но по чуть более доступной цене получите доступ к превосходным эксклюзивам.

⇡#Всё ради игр

За последние пару лет Sony, конечно, слегка смягчила подход к политике эксклюзивности игр, выпустив на PC несколько своих хитов: интерактивный фильм о тяжёлой доле андроидов Detroit: Become Human; постапокалиптический экшен с рободинозаврами Horizon Zero Dawn; «гениальную» Death Stranding. Но это, скорее, разовые случаи невиданной щедрости. Превалирующая часть игровой линейки PS4 остаётся на родной платформе и пока что не собирается расширять охват, что повышает привлекательность консоли от Sony.

Начнём с тройки самых громких развлекательных проектов, которые понравятся практически каждому. Они кинематографичны и зрелищны, просты в освоении, не требуют знания контекста или понимания игровой вселенной (все необходимые факты игроку ненавязчиво подадут в той или иной форме) и, конечно, играть в них — одно удовольствие!

Заключительная глава одного из самых знаковых эксклюзивов Sony, Uncharted 4: A Thief’s End, отметилась необычайно эффектной постановкой, высоким градусом семейной драмы и неплохим разнообразием мест действия (от открытых всем ветрам шотландских гор до изнуряющих мадагаскарских джунглей). А ещё здесь присутствует чуть ли не самая зрелищная погоня в истории видеоигр!

А если финальной серии приключений Натана, Елены и Салли вам покажется мало, присмотритесь к «Uncharted: Натан Дрейк. Kоллекция». Это сборник из трёх частей серии, изначально выпущенных на PlayStation 3, которые улучшили под поколение PS4. Они кажутся слегка архаичными после четвёртой части, но остаются бодрыми приключенческими боевиками.

У одних героев на PS4 приключения завершились, а путь других здесь только начался. Вот и дружелюбный сосед из Marvel’s Spider-Man выступил с очередным дебютом. Да как — с чуть ли не лучшей игрой про супергероев в обозримых мультивселенных (да, субъективно даже лучше отличной трилогии Arkham от Rocksteady)! Здесь и любопытная трактовка Питера Паркера, и мощный супергеройский экшен, да и живые человеческие отношения между персонажами — всё, чтобы игра не просто развлекала пару десятков часов, но запала в душу. Кстати, радостные вести: стартовый эксклюзив PlayStation 5, Spider-Man: Miles Morales (продолжение Marvel’s Spider-Man), выйдет и на PS4.

Эффектные сцены и неоднозначные харизматичные персонажи — отличительная черта другого эксклюзивного проекта о супергероях. Продолжение дилогии игр с PS3, inFamous: Second Son, преподносит историю о людях со сверхспособностями с другого, более приземлённого ракурса. «Проводники» (здешние носители суперсил) не считаются героями. Напротив — на них повесили ярлык «биотеррористов», а государственная организация под названием «Департамент единой защиты» без устали выслеживает людей с проявившимися силами и отправляет в секретные казематы.

Но Делсин, герой игры, не из робкого десятка, и готов к посильному противостоянию с ДЕЗ. В схватках он прибегает к силе дыма, зрелищно взрывая технику неприятеля, не менее эффектно уходит от погонь в виде неонового сгустка или, чтобы задать врагам небывалую трёпку, призывает ангелов, прибегнув к мощи… гейминга! По пути, кстати, не помешает определиться — герой вы или злодей (и поступать соответственно), ведь от этого будет зависеть концовка. Но чем наиболее примечательна inFamous: Second Son — она на полную использует возможности DualShock 4. Например, гироскоп позволяет рисовать граффити, будто баллончиком с краской — геймпад даже необходимо встряхнуть перед своими опытами в стрит-арте.

Перейдём к разделу нишевых проектов — прекрасных игр, пусть и с некоторыми «но». В них могут отпугнуть высокий уровень сложности, неоднозначный сюжет, жанровая направленность или, например, чересчур меланхоличное настроение повествования. Словом — для первого знакомства подойдут не всем и не каждому.

Вот, например, невероятно атмосферная, мрачная и многогранная Bloodborne об охоте на гротескных чудищ от знаменитого мастера жанра Хидетаки Миядзаки. Если влиться в охоту, то она затянет надолго. Лично я, не фанат множественных перепрохождений, шесть раз завершал кампанию, выбил платиновое достижение и испробовал практически все доступные сочетания экипировки — и это, по меркам настоящих поклонников игры, только размялся. Но ощутимая сложность и необычный нарративный подход могут оказаться слишком некомфортными для новичка.

Неуютной может показаться и Days Gone — из-за повествования через флешбеки и слегка завышенной сложности на начальных этапах (ну или просто не пытайтесь побеждать в каждой стычке). Но, обманчивая с первого взгляда, «Жизнь после» внезапно захватывает с головой и не отпускает даже после финальных титров. Здесь и зрелая история отношений, и рассказ о жертвенной дружбе, и тема принятия себя с поиском нового смысла жизни, и всё это — под неплохой экшен с элементами выживания и отличными поездками на байке.

Знаменитая скандалами, порождёнными в том числе сюжетом и личностями героев, The Last of Us Part II также затрагивает острые темы, частенько эпатирует сценами запредельного насилия и пытается ответить на вечный вопрос — приемлем ли принцип «зуб за зуб». А ещё это — неплохая игра про выживание в беспощадном мире постапокалипсиса, где даже грибообразные зомби не так ужасны, как люди.

Ghost of Tsushima — последний настоящий эксклюзив для PS4. Живописный экшен про неравную борьбу против монгольской экспансии в Японии. Может оказаться сложным для новичка, но уж точно — не безынтересным.

Есть на PlayStation 4 эксклюзивы не только для фанатов сюжетных игр, но и любителей стремительных скоростей. Gran Turismo Sport призвана утолить жажду быстрой езды, так что для фанатов гонок это — приоритетный проект.

Философский и изящный гость с PS2, ремейк Shadow of the Colossus подарит незабываемое приключение. Но учтите — очень меланхоличное.

Мягкий перезапуск серии God of War, сменивший место действия, антураж и игровую механику, может показаться (и скорей всего покажется) слегка затянутым, но при том не лишённым интересных идей проектом.

Сиквел мультиплатформенной Nioh, Nioh 2, наверное, когда-нибудь последует примеру первой части и перекочует на другие платформы, но пока это — эксклюзив PlayStation 4. Яркий, напряжённый, но, как и во многих предыдущих случаях, — сложный для новичка!

Мы рассказали далеко не про все эксклюзивы PS4, но постарались отобрать самые занятные. Из громких релизов также можно вспомнить аркадную дилогию Knack (1 и 2), фантастический шутер от первого лица Killzone: Shadow Fall, бездонный конструктор с элементами платформера LittleBigPlanet 3, приключение The Last Guardian, художественный фильм с редкими экшен-элементами «Орден 1886», медитативную игру-странствие Journey (впрочем, уже не эксклюзив), и безумное ответвление серии Yakuza — экшен Judgment. Ознакомиться с полным списком эксклюзивов вы можете здесь.

⇡#Не эксклюзивами едиными

Эксклюзивы когда-нибудь закончатся и захочется чего-то ещё. К счастью, на помощь приходят мультиплатформенные проекты. Сразу оговорюсь — по моему личному мнению, далеко не каждый жанр приспособлен к консолям вообще и PS4 в частности. Скажем, играть с геймпада в стратегии — опасно для психики, а в шутерах от первого лица теряется точность и скорость прицеливания (а, следовательно, и удовольствие от игры). Но, преимущественно, популярные игровые жанры чувствуют себя на PS4 как дома.

Например, экшены. Представители жанра чаще всего отлично адаптированы под управление с DualShock 4 и хорошо смотрятся на большом экране телевизора. Особенно могу порекомендовать: Dark Souls III, Sekiro: Shadows Die Twice, Assassin’s Creed Odyssey.

Естественно, платформеры, жанр, изначально предназначенный для управления с геймпада, также прекрасно чувствуется и играется на PS4. А обратить внимание стоит на: атмосферную Little Nightmares, стильную Cuphead, безумную Spelunky 2 или яркую Guacamelee! 2.

Ну и, конечно, кто откажется от старого доброго виртуального мордобоя перед телевизором, как во времена «Сеги» и Mortal Kombat 3. Из немалого списка (где есть проекты и для любителей холодного оружия, и фанатов повышенной жестокости, и даже известных аниме-сериалов) я хочу отметить две: необычайно зрелищный супергеройский файтинг Injustice 2, прекрасно реализующий на практике принцип мультивселенной, а также Tekken 7 с разнообразной и интересной боевой системой.

Хоть ничто на трассе и не сравнится по отдаче с периферийным рулём, но всё же DualShock 4 даёт неплохой опыт вождения — тем более веселой компании. Для дружеских заездов стоит обратить внимание на F1 2020 или Trackmania Turbo.

Драться, равно как и сражаться за первое место на треке с друзьями и близкими, получается далеко не всегда, да и отношения нужно беречь. И тут на помощь приходят реальные люди в мультиплеерных сессиях!

⇡#Остаться в плюсе

Правда, есть нюанс. Окунуться в коллективную игру можно только при наличии подписки PS Plus, дающей доступ к мультплеерным развлечениям, особым предложениям в PS Store и, конечно, двум (а иногда и трём) играм ежемесячно, которые можно навсегда забрать в свою библиотеку и играть сколько душе угодно (пока активна подписка).

Игры выдают разнообразные. Скажем, в апреле этого года можно было сыграть в Uncharted 4 и автосимулятор DiRT Rally 2.0, майские предложения сильно разочаровали игроков (ещё бы, Cities: Skylines и Farming Simulator 19 — совсем не то, чего ожидаешь, сидя на самоизоляции), а июнь запомнился аж двумя шутерами от первого лица — Call of Duty: WWII и Star Wars Battlefront II.

Знаменательная раздача случилась в августе — владельцы PS Plus получили новинку (да ещё и молниеносно ставшую хитом!) — FallGuys: Ultimate Knockout. Правда, в этом же месяце случилось и немалое разочарование — российских игроков обделили на ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, а вместо неё предложили игру «Безумцы» (замена, как можно предположить, не равнозначная). Сентябрь отметился файтингом Street Fighter V и знаменитой королевской битвой PlayerUnknown's Battlegrounds. А в этом месяце владельцы подписки могут забрать Vampyr и Need for Speed: Payback. Словом, оформившему подписку всегда будет во что поиграть.

Подписка PS Plus в месяц обойдётся в 529 рублей (официальная цена в PS Store), а если оформить сразу на год (за 3299 рублей), то месяц обойдётся уже в 275 рублей, плюс на годовую подписку частенько предлагают неплохую скидку. И это за две игры ежемесячно, цены на которые колеблются от 500 до 5000 тысяч рублей.

Но если одолевают сомнения, всегда можно их опровергнуть (или подтвердить), активировав пробный период подписки на четырнадцать дней. За пару недель онлайновых баталий в бесплатных сетевых играх в духе Fortnite, Destiny 2 или Call of Duty: Warzone, а также с двумя предоставленными подпиской играми станет понято — стоит оно того или нет.

***

Всё-таки PS4 — выдающаяся игровая платформа, и знакомство с ней сулит не одну сотню прекрасно проведённых часов в компании превосходных игр. Важно, что даже после выхода PlayStation 5 о PS4 никто не собирается забывать — в этот раз переход между поколениями обещает быть плавным и растянутым на несколько лет. Из ближайших «переходных» релизов, которые появятся и на PS4, и на PS5: Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6. И даже ожидаемые эксклюзивы PS5 заглянут на огонёк: Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, а по слухам — ещё и ремейк Demon’s Souls. Словом, сейчас действительно отличное время для того, чтобы приобщиться к уходящему поколению.