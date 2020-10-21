Снег не окажет влияния на игровой процесс Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Творческий руководитель Insomniac Games Брайан Хортон (Brian Horton) в разговоре с сотрудниками Game Informer рассказал об отсутствии влияния окружения на игровой процесс Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Напомним, события Marvel’s Spider-Man: Miles Morales разворачиваются спустя год после финала оригинальной Marvel’s Spider-Man, непосредственно перед католическим Рождеством, то есть в конце декабря.

Таким образом, Нью-Йорк в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales будет покрыт снегом. Логично было предположить, что это внесёт свою долю разнообразия в геймплей (проскальзывания, скольжения), но нет.

По словам Хортона, команда целенаправленно не пошла на подобные изменения, однако не из-за технических ограничений, как можно было подумать, а из гейм-дизайнерских соображений.

«Мы решили дать игрокам чувство надёжности: когда ты что-то делаешь, то всегда знаешь, какой будет результат этого действия. Поэтому мы выступили против многих модификаций [геймплея] вроде скольжения на снегу», — объяснил Хортон.

Впрочем, кое-каким эффектам место всё же найдётся: игра, например, будет отображать на снегу все следы и поднимать в воздух белые клубы при отталкивании героя от земли, а также позволит оценить разницу в звуке при ходьбе по сухой и снежной поверхностям.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет 12 ноября текущего года на PS4 и PS5. Ранее Game Informer продемонстрировал одну из основополагающих сцен в становлении Майлза Моралеса как Человека-паука.