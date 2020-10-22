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Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей

Бренд дорогих смартфонов, телефонов и аксессуаров Caviar начал приём заказов на аппараты iPhone 12 Pro в уникальном исполнении Warrior («Воин»): устройства данной серии выйдут ограниченным тиражом.

«Каждая модель из новой коллекции Warrior посвящена легендарным воинам разных народов и времён: викингам, самураям, ассасинам, знаменитому мечу пророка — Зульфикару, а также древнеримскому императору», — заявляет Caviar.

В отделке смартфонов используются исключительно высококачественные и дорогие материалы, такие как титан, золото, цветной мрамор, рубины, волчий мех и дамасская сталь.

Самой дорогой версией стала модель Imperator («Император») в корпусе из золота. Её особенностью является оригинальная частичка пилума, главного оружия римской армии эпохи правления императора Константина Великого (начало IV века нашей эры). Кусочек артефакта, которым украшен смартфон, датируется 325 годом. В отделке также использованы чёрный мрамор и натуральная кожа красного цвета. Императорский iPhone 12 Pro выйдет всего в семи экземплярах по цене от 2 990 000 рублей.

Модель с дизайном Zulfiqar стоимостью от 1 900 000 рублей представлена тиражом в 19 экземпляров. Этот вариант украшен двумя рубинами высокой прозрачности с грушевидной формой, имитирующей капли крови.

Версия Viking украшена мехом волка, а модификация Assassin выполнена в оригинальном оформлении с чёрными тонами. Вариант Samurai выделяется текстурированным углеродным волокном и красным мрамором. Модель Knight получила титановый корпус с 3D-рисунком в виде кольчуги. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: caviar, iphone, смартфон, apple iphone
caviar, iphone, смартфон, apple iphone
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Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
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