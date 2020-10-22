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Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X смог автоматически разогнаться выше 5 ГГц

Пару дней назад мы сообщали о том, что старшим моделям процессоров Ryzen 5000 от AMD почти покорилась отметка частоты в 5 ГГц без ручного разгона в синтетическом тесте Geekbench 5. От заветной цифры чипы Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X отделяли всего несколько десятков мегагерц. Однако в новом тесте флагман серии, 16-ядерный Ryzen 9 5950X всё же смог осилить психологический барьер.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Официально максимальная частота процессора Ryzen 9 5950X составляет 4,9 ГГц в режиме автоматического разгона. Однако в этом значении не учитывается показатель Precision Boost Overdrive (PBO) — технологии, которая при определённых условиях (более высокое качество чипа, мощная система охлаждения) позволяет выжать из процессора частоты выше официального заявленного максимума. Аналогом от Intel является технология Thermal Velocity Boost (TVB).

Источник изображения: Tom's Hardware

Источник изображения: Tom's Hardware

В тесте Geekbench 5 новый флагман AMD смог показать значение частоты на уровне 5,04 ГГц. Последний раз процессоры «красных» покоряли частоту 5 ГГц в режиме автоматического разгона в далёком 2013 году, во времена архитектуры Piledriver. Тогда флагман семейства Vishera, восьмиядерный AMD FX-9590 демонстрировал в нашем обзоре с помощью активной технологии Turbo Core частоту работы в 5,016 ГГц. Но, повторимся, сейчас речь идёт о 16-ядерном процессоре с совершенно иной архитектурой.

По данным интернет-детектива Tum_Apisak, более свежие результаты производительности флагмана на Zen 3 в однопоточном и многопоточном тестах оказались заметно лучше, чем в прошлый раз. В однопотоке Ryzen 9 5950X показал результат в 1663 очка, а в многопотоке — 15 782 балла. В прошлый раз эти значения составляли 1575 и 13 605 баллов соответственно.

Модели Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X также получили выгоду от использования технологии PBO. Для соответственно двенадцати- и восьмиядерного чипов заявляются максимальные частоты в 4,8 и 4,7 ГГц соответственно. Однако в том же Geekbench 5 они смогли показать результат в 4,94 и 4,84 ГГц. Благодаря этому Ryzen 9 5900X набрал 1605 и 12 869 баллов в однопоточном и многопоточном тестах. Данные о модели Ryzen 7 5800X источник к сожалению, не приводит, так как они были «испорчены» оперативной памятью с низкой частотой, которая занизила результаты.

Источник изображения: Tom's Hardware

Источник изображения: Tom's Hardware

Новые результаты Ryzen 9 5950X позволяют ему ещё больше оторваться от флагманского Core i9-10900K компании Intel. Превосходство в однопоточном тесте Geekbench 5 нового процессора AMD составляет 17,7 %, даже несмотря на более высокую максимальную частоту конкурента в 5,3 ГГц. В многопоточных задачах новый флагман AMD оказался до 6,9 % быстрее, чем 18-ядерный Intel Core i9-10980XE. По данным ресурса Tom’s Hardware, на данный момент более высокую многопоточную производительность, чем у Ryzen 9 5950X показывают только чипы AMD Ryzen Threadripper, не рассчитанные на рядовых потребителей.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, экспресс-тесты,
Теги: zen 3, amd, amd ryzen, процессоры, geekbench
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