Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X смог автоматически разогнаться выше 5 ГГц

Пару дней назад мы сообщали о том, что старшим моделям процессоров Ryzen 5000 от AMD почти покорилась отметка частоты в 5 ГГц без ручного разгона в синтетическом тесте Geekbench 5. От заветной цифры чипы Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X отделяли всего несколько десятков мегагерц. Однако в новом тесте флагман серии, 16-ядерный Ryzen 9 5950X всё же смог осилить психологический барьер.

Официально максимальная частота процессора Ryzen 9 5950X составляет 4,9 ГГц в режиме автоматического разгона. Однако в этом значении не учитывается показатель Precision Boost Overdrive (PBO) — технологии, которая при определённых условиях (более высокое качество чипа, мощная система охлаждения) позволяет выжать из процессора частоты выше официального заявленного максимума. Аналогом от Intel является технология Thermal Velocity Boost (TVB).

В тесте Geekbench 5 новый флагман AMD смог показать значение частоты на уровне 5,04 ГГц. Последний раз процессоры «красных» покоряли частоту 5 ГГц в режиме автоматического разгона в далёком 2013 году, во времена архитектуры Piledriver. Тогда флагман семейства Vishera, восьмиядерный AMD FX-9590 демонстрировал в нашем обзоре с помощью активной технологии Turbo Core частоту работы в 5,016 ГГц. Но, повторимся, сейчас речь идёт о 16-ядерном процессоре с совершенно иной архитектурой.

По данным интернет-детектива Tum_Apisak, более свежие результаты производительности флагмана на Zen 3 в однопоточном и многопоточном тестах оказались заметно лучше, чем в прошлый раз. В однопотоке Ryzen 9 5950X показал результат в 1663 очка, а в многопотоке — 15 782 балла. В прошлый раз эти значения составляли 1575 и 13 605 баллов соответственно.

Модели Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X также получили выгоду от использования технологии PBO. Для соответственно двенадцати- и восьмиядерного чипов заявляются максимальные частоты в 4,8 и 4,7 ГГц соответственно. Однако в том же Geekbench 5 они смогли показать результат в 4,94 и 4,84 ГГц. Благодаря этому Ryzen 9 5900X набрал 1605 и 12 869 баллов в однопоточном и многопоточном тестах. Данные о модели Ryzen 7 5800X источник к сожалению, не приводит, так как они были «испорчены» оперативной памятью с низкой частотой, которая занизила результаты.

Новые результаты Ryzen 9 5950X позволяют ему ещё больше оторваться от флагманского Core i9-10900K компании Intel. Превосходство в однопоточном тесте Geekbench 5 нового процессора AMD составляет 17,7 %, даже несмотря на более высокую максимальную частоту конкурента в 5,3 ГГц. В многопоточных задачах новый флагман AMD оказался до 6,9 % быстрее, чем 18-ядерный Intel Core i9-10980XE. По данным ресурса Tom’s Hardware, на данный момент более высокую многопоточную производительность, чем у Ryzen 9 5950X показывают только чипы AMD Ryzen Threadripper, не рассчитанные на рядовых потребителей.