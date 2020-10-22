За сотрудничество с китайцами UMC заплатит США штраф в размере $60 млн

Как сообщает аналитическая компания TrendForce, Министерство юстиции США договорилось об урегулировании судебного спора с тайваньским производителем чипов UMC. Постановление с решением находится на рассмотрении суда и вскоре будет одобрено. Как ответчик по спору компания UMC выплатит стороне обвинения $60 млн. Это своего рода штраф за намерение помочь китайцам создать собственное производство памяти типа DRAM.

Судебное дело возникло из обвинения в краже интеллектуальной собственности. Возбудило его два года назад Министерство юстиции США сначала против китайского производителя памяти компании JHICC, а затем и против тайваньской UMC. В мае 2016 года UMC заключила соглашение о технологическом сотрудничестве с JHICC, которая была создана в феврале того же года.

В ноябре 2018 года правительство США наложило экспортные ограничения на JHICC. Последняя подозревалась в нарушении патентных прав на память DRAM компании Micron. Тогда же Министерство юстиции США обвинило UMC в содействии JHICC в попытке незаконного приобретения технологии производства DRAM Micron. Подробнее можно прочесть в архиве наших новостей, но в целом, похоже, UMC выскользнула из цепких лап американского правосудия.

Поскольку данная новость опубликована аналитической компанией, специалисты задаются вопросом, какая дальнейшая стратегия UMC? Как и GlobalFoundries, компания UMC отказалась от дальнейшей разработки технологических процессов. Но в отличие от данного своего конкурента на рынке контрактного производства чипов, UMC застряла на 28-нм техпроцессе. Попытки создать свой 14-нм техпроцесс были прекращены, и сейчас компания максимально расширяет именно 28-нм техпроцесс на все свои заводы — семь по обработке 200-мм пластин и четыре по обработке 300-мм. Всего на данном этапе UMC ежемесячно может выпускать по 340 тыс. пластин в 300-мм эквиваленте.

Главной особенностью пары последних лет и периода шествия по Земле пандемии коронавируса COVID-19 стало то, что спрос на производство с использованием 200-мм кремниевых пластин вырос едва ли не до дефицита предложений. Это вызвала потребность в силовых микросхемах, контроллерах питания и драйверах дисплеев, которые преимущественно выпускались и выпускаются на кремниевых подложках диаметром 200 мм. В этом плане UMC оказалась с козырями на руках, ведь у неё целых семь таких заводов. Подобное богатство, уверены аналитики, в следующем году позволит UMC обогнать GlobalFoundries и занять на мировом рынке контрактного производства полупроводников третье место.

Выше на графике можно увидеть актуальную диаграмму, составленную компанией TrendForce, где показаны ожидаемые рыночные доли крупнейших мировых контрактников и доли ведущих стран на этом рынке в 2020 и 2021 годах. Растущий спрос на 200-мм заказы, добавляют аналитики, обещает активизировать поглощения и слияния профильных компаний или соответствующих активов.