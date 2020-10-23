В EGS началась раздача Costume Quest 2 и Layers of Fear 2, на очереди — Blair Witch и ремастер Ghostbusters: The Video Game

В Epic Games Store стартовала раздача двух очередных бесплатных проектов — Costume Quest 2 и Layers of Fear 2. Игры можно получить до 29 октября, 18:00 по московскому времени.

Costume Quest 2 — это хэллоуинское приключение от студии Double Fine. Сюжет сиквела продолжает события первой части. Главные герои Рейнольд и Рен столкнутся с безумным дантистом, который стремится превратить мир в стоматологический рай. Им предстоит помешать ему совершить это. Игра получила смешанные оценки, набрав 68 баллов на Metacritic.

Layers of Fear 2 — это психологический триллер от Bloober Team SA. Игроку отводится роль актёра, который согласился принять участие в съёмках фильма на борту лайнера. Пользователям предстоит исследовать окружение и разобраться в происходящем. Проект получил 70 баллов на Metacritic.

Следующими в очереди на раздачу стали хоррор Blair Witch и Ghostbusters: The Video Game Remastered. Их можно будет получить после 29 октября.