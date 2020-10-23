3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиВскрытие показало, что беспроводная заря...
Новости Hardware

Вскрытие показало, что беспроводная зарядка MagSafe для iPhone обладает предельно простой конструкцией

Сегодня интернет-ресурс iFixit поделился описанием процесса разборки нового зарядного устройства MagSafe, которое Apple разработала для iPhone 12. Рентгеновский снимок устройства демонстрирует зарядную катушку, окружённую магнитами.

macrumors.com

macrumors.com

Единственным швом, который специалисты iFixit смогли использовать для вскрытия устройства, оказался стык белого резинового круга с металлическим ободом. Они соединены прочным клеем. На нижней стороне этой белой резиновой заглушки была обнаружена крайне простая плата, которая используется для соединения четырёх выводов, расположенных по кругу зарядной катушки.

macrumors.com

macrumors.com

Для сравнения специалисты iFixit предложили рассмотреть магнитное зарядное устройство для умных часов Apple Watch. Как оказалось, оно довольно сильно отличается от того, что компания предлагает для iPhone. Главным отличием является то, что в новом MagSafe для iPhone магнитная конструкция расположена вокруг зарядной катушки. В то же время в зарядном устройстве для Apple Watch установлен только один магнит, расположенный ровно по центру.

macrumors.com

macrumors.com

Ожидается, что в скором времени iFixit опубликует подробности о разборке iPhone 12 и 12 Pro. Тем не менее, китайские энтузиасты уже разобрали новые смартфоны Apple. Сегодня мы писали о том, что, по итогам «вскрытия», оба устройства оказались практически идентичны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Belkin показала первые аксессуары для iPhone 12 с поддержкой MagSafe
Apple возродила бренд MagSafe в беспроводной зарядке и аксессуарах для iPhone 12
Apple планирует возродить MagSafe, но уже в iPhone и в новом качестве
Французы придумали футуристическую полностью электрическую ударную подводную лодку
Эксперты: глобальные тенденции работают на китайскую полупроводниковую отрасль, и санкции не станут помехой
Кнопочные телефоны Nokia 215 4G и 225 4G выйдут в России по цене от 3390 рублей
Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: зарядное устройство, разборка, apple, magsafe, iphone
зарядное устройство, разборка, apple, magsafe, iphone
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 192
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 167
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench 97
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат 85

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат
Opera ищет человека, который будет просматривать веб-страницы за €8000
Первые результаты тестов Radeon RX 6800 XT в 3DMark внушают оптимизм
Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть
EA перенесла выпуск Apex Legends для Nintendo Switch 2 ч.
Little Nightmares II — хэллоуинский трейлер, новые скриншоты и больничный ужас 3 ч.
Apex Legends выйдет в Steam 4 ноября вместе со стартом седьмого сезона 4 ч.
Релиз переиздания Blade Runner отложили на неопределённый срок, но «результат скажет сам за себя» 4 ч.
Samsung исправила проблемы с сенсорным экраном Galaxy S20 FE через обновление ПО 4 ч.
Четыре концовки и Анклав: новые подробности амбициозной модификации Fallout: Miami для Fallout 4 4 ч.
Видео: демоверсия в Stadia, сюжетный трейлер и много геймплея Immortals Fenyx Rising 4 ч.
Биомеханические локации и жутковатая плоть на новых скриншотах шутера Scorn 4 ч.
Sony уточнила, какие мультимедийные сервисы будут доступны на PS5 в России на старте продаж 5 ч.
Разработчики Monster Hunter Rise продемонстрировали варианты взаимодействия с коттами-палико 5 ч.
Заготовки для блока тыльной камеры Samsung Galaxy S21 показались на фото 18 мин.
По автономности, iPhone 12 оказался намного лучше предшественника, а iPhone 12 Pro — намного хуже 2 ч.
Вскрытие показало, что беспроводная зарядка MagSafe для iPhone обладает предельно простой конструкцией 3 ч.
Складной смартфон Microsoft Surface Duo подешевел на $200 через месяц после релиза 4 ч.
Представлены Huawei FreeBuds Studio — беспроводные наушники с динамическим шумоподавлением и студийным качеством звука 4 ч.
Китайцы выпустили ноутбук исключительно на местных комплектующих 4 ч.
Представлена новая коллекция смарт-очков HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II 5 ч.
Внутри iPhone 12 и 12 Pro почти не отличаются друг от друга. Даже их батареи имеют одинаковую ёмкость 5 ч.
ASUS P11C-I/NGFF2280: компактная плата для мини-серверов на базе Intel Xeon E 5 ч.
iPhone 12 поступили на российский рынок: небольшие очереди, высокий спрос онлайн и интерес к синей версии 6 ч.