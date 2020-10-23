Вскрытие показало, что беспроводная зарядка MagSafe для iPhone обладает предельно простой конструкцией

Сегодня интернет-ресурс iFixit поделился описанием процесса разборки нового зарядного устройства MagSafe, которое Apple разработала для iPhone 12. Рентгеновский снимок устройства демонстрирует зарядную катушку, окружённую магнитами.

Единственным швом, который специалисты iFixit смогли использовать для вскрытия устройства, оказался стык белого резинового круга с металлическим ободом. Они соединены прочным клеем. На нижней стороне этой белой резиновой заглушки была обнаружена крайне простая плата, которая используется для соединения четырёх выводов, расположенных по кругу зарядной катушки.

Для сравнения специалисты iFixit предложили рассмотреть магнитное зарядное устройство для умных часов Apple Watch. Как оказалось, оно довольно сильно отличается от того, что компания предлагает для iPhone. Главным отличием является то, что в новом MagSafe для iPhone магнитная конструкция расположена вокруг зарядной катушки. В то же время в зарядном устройстве для Apple Watch установлен только один магнит, расположенный ровно по центру.

Ожидается, что в скором времени iFixit опубликует подробности о разборке iPhone 12 и 12 Pro. Тем не менее, китайские энтузиасты уже разобрали новые смартфоны Apple. Сегодня мы писали о том, что, по итогам «вскрытия», оба устройства оказались практически идентичны.