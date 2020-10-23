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Nintendo снизит цену контроллеров Joy-Con для Switch на $10

Компания Nintendo в своём микроблоге Twitter сообщила, что снизит стоимость покупки отельного контроллера Joy-Con для игровой приставки Switch. Если сейчас для замены потерявшегося или сломавшегося игрового манипулятора придётся заплатить $49,99, то начиная с 9 ноября Joy-Con в магазинах можно будет найти на $10 дешевле.

Что интересно, производитель снизит стоимость только на два типа контроллера – левый синий и правый красный варианты. Такие же идут в комплекте вместе с самой игровой приставкой. Цены на версии Joy-Con в других цветовых исполнениях, судя по всему, останутся на прежнем уровне. Например, чёрная версия контроллера предлагается за те же $49,99. Также не изменится цена на комплект из двух контроллеров Joy-Con, которая сейчас составляет $79,99.

Снижение стоимости можно считать реакцией на критику в сторону Nintendo за то, что со временем её контроллеры приходят в негодность — аналоговые стики неверно регистрируют движения игрока и периодически срабатывают самопроизвольно. На компанию уже подали из-за этого в суд.

В то же время ресурс The Verge сообщает, что на онлайн-площадке Amazon комплекты игровых контроллеров Joy-Con для приставки Switch предлагаются за $69,99. Но, видимо, в этом случае речь идёт о собственной скидочной акции торговой площадки.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: joy-con, nintendo switch, nintendo, контроллер
joy-con, nintendo switch, nintendo, контроллер
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