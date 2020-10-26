Точную дату запуска раннего доступа Darkest Dungeon II объявят не раньше середины 2021 года

Менеджер сообщества Red Hook Studios Натиша Лаптон (Natisha Lupton) в официальном Discord-канале серии Darkest Dungeon поделилась новыми подробностями о релизе сиквела.

Своё объявление Лаптон опубликовала ещё в день анонса Darkest Dungeon II на прошлой неделе, но ввиду не слишком высокой популярности упомянутого Discord-сервера обнаружить сообщение удалось лишь сейчас.

Разработчики уже подтвердили, что Darkest Dungeon II появится в раннем доступе Epic Games Store в 2021 году. По словам Лаптон, точную дату релиза в Red Hook Studios будут готовы назвать не раньше середины 2021-го.

Оригинальная Darkest Dungeon пробыла в раннем доступе на протяжении почти года (одиннадцать с половиной месяцев). Для сиквела разработчики избрали аналогичные сроки, но незыблемыми на данном этапе их не называют.

«Мы считаем годовой период хорошим сроком, который предполагает большое количество обновлений и улучшений, но и не обрекает игру на вечное пребывание в раннем доступе», — объяснила Лаптон.

По выходу из предрелизного состояния Darkest Dungeon II поступит в продажу в других цифровых магазинах на ПК. Что касается консолей, то с расширением платформенной географии проекта в Red Hook Studios пока не определились.

Darkest Dungeon II создаётся на движке Unity. В отличие от первой части, вторая будет трёхмерной. В игре обещают доработанную боевую систему и иную структуру приключения, а также «свежих монстров, боссов и испытания».