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Слухи: Vivo представит собственную операционную систему под названием Origin OS до конца этого года

Большинство производителей смартфонов развивают собственные операционные системы. Технически они являются лишь надстройками поверх Android. У Xiaomi это MIUI, Huawei использует EMUI, а OnePlus предустанавливает на свои смартфоны Oxygen OS. Что касается Vivo, её оболочка называется Funtouch OS. В сети появились слухи, что компания уже готовит ей замену.

gizchina.com

gizchina.com

Авторитетный техноблог Digital Chat Station сообщает, что Vivo готовит пользовательский интерфейс нового поколения, который получит название Origin OS. Источник сообщает, что новая оболочка Vivo будет существенно переработана по сравнению со своей предшественницей. Подробности пока неизвестны, однако утверждается, что Origin OS будет представлена уже в ноябре или декабре текущего года. Предполагается, что оболочка будет анонсирована вместе с грядущими устройствами серии Vivo X60.

gizchina.com

gizchina.com

Тем не менее, относиться к этой информации стоит с осторожностью. Дело в том, что около года назад менеджер проекта Vivo Funtouch OS опубликовал в Weibo анонс новой оболочки под названием JoviOS. Однако с тех пор никакой информации об этой операционной системе не появлялось. Можно предположить, что она была отправлена на доработку и уже в этом году будет выпущена как Origin OS.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Операционные системы,
Теги: программное обеспечение, смартфон, оболочка, операционная система, vivo
программное обеспечение, смартфон, оболочка, операционная система, vivo
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