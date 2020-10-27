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В прошлом месяце число активных iPhone перевалило за 1 миллиард

Нил Сибарт (Neil Cybart), аналитик, который неоднократно сообщал достоверные сведения, касающиеся деятельности Apple, заявил, что в прошлом месяце компания достигла рубежа в миллиард активных iPhone. Кроме того, он заявил, что Apple ещё не достигла пика продаж фирменных смартфонов, хотя и прекратила сообщать количество отгруженных устройств.

9to5mac.com

9to5mac.com

По словам Сибарта, смартфоны Apple есть у миллиарда пользователей. Спустя 13 лет после запуска смартфонов Apple в продажу они по-прежнему остаются самыми популярными и самыми продаваемыми. Были предположения, что решение Apple прекратить сообщать о количестве проданных смартфонов в 2018 году было вызвано снижением продаж iPhone. Сибарт говорит, что продажи в то время действительно снизились, и Apple приняла такое решение, потому что рынок неправильно понимал влияние более длительных циклов обновления. По словам аналитика, снижение продаж iPhone не означает ухудшения фундаментальных показателей смартфонного бизнеса Apple. Кроме того, единичные продажи ничего не говорят о лояльности и степени удовлетворённости клиентов, которые имеют гораздо больше значения, когда речь заходит о приверженности бренду.

9to5mac.com

9to5mac.com

Сибарт утверждает, что Уолл-Стрит слишком интересует количество переметнувшихся с Android на iPhone, хотя на самом деле эта цифра довольно мала и не играет заметной роли. Бизнес iPhone превратился в бизнес модернизации. Большинство пользователей смартфонов Apple со временем переходят на более новые устройства, даря свои старые iPhone друзьям или родственникам, либо продавая на вторичном рынке, где эти устройства достаточно высоко ценятся.

9to5mac.com

9to5mac.com

Последняя цифра, о которой сообщала Apple, это полтора миллиарда активных iOS-устройств. Годом ранее их было 1,4 миллиарда. Лишь 900 миллионов приходилось на iPhone.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: аналитика, продажи, рынок, apple, iphone
аналитика, продажи, рынок, apple, iphone
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