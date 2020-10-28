Ремастер Star Wars Episode I: Racer без предупреждения вышел на Xbox One

Издательство Aspyr Media у себя в микроблоге неожиданно сообщило о том, что ремастер гоночной аркады Star Wars Episode I: Racer поступил в продажу для консоли Xbox One.

Релиз примечателен тем, что до недавнего времени ремастер Star Wars Episode I: Racer считался проектом исключительно PlayStation 4 и Nintendo Switch, тогда как о версии для приставки Microsoft ничего слышно не было.

Теперь обновлённая Star Wars Episode I: Racer доступна на всех основных консолях текущего поколения. В цифровом магазине Microsoft игра стоит $15 (порядка 1160 рублей).

Премьеру Star Wars Episode I: Racer на Xbox One в Aspyr Media отметили соответствующим трейлером. Ролик практически идентичен тому, что был опубликован в честь релиза Switch-версии.

В Star Wars Episode I: Racer на выбор доступны 25 гонщиков (Энакин Скайуокер, Себульба и другие) и гоночные трассы на восьми уникальных планетах (Татуин, Барунда и другие). В проекте также присутствует прокачка подов.

Осовремененная Star Wars Episode I: Racer предлагает подтянутое разрешение, улучшенное управление, систему достижений (только PS4 и Xbox One), а также локальный и онлайновый (только на Switch) мультиплеер.

Оригинальная Star Wars Episode I: Racer вышла в мае 1999 года на PC и Nintendo 64, а впоследствии появилась на Game Boy Color и Sega Dreamcast. Ремастер поступил в продажу 23 июня 2020-го для PlayStation 4 и Nintendo Switch.