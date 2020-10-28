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Logitech представила комфортный беспроводной трекбол Ergo M575 за $50

Компания Logitech в ближайшие дни начнёт продажи нового компьютерного устройства ввода данных — трекбола Ergo M575 с продуманной конструкцией, обеспечивающей высокий уровень комфорта при постоянной продолжительной работе.

Манипулятор рассчитан на правшей: в области большого пальца руки находится шар, вращение которого преобразовывается в перемещения курсора на экране. Таким образом, нет необходимости в постоянных перемещениях самого устройства ввода, благодаря чему значительно снижается нагрузка на предплечье и кисть.

Обмен данными с компьютером осуществляется посредством беспроводной связи. При этом возможно подключение через небольшой приёмопередатчик с интерфейсом USB или при помощи технологии Bluetooth Low Energy.

Питание обеспечивает один элемент стандарта АА: утверждается, что его заряда хватит на 24 месяца повседневного использования трекбола. Устройство оборудовано двумя стандартными кнопками, колесом прокрутки и дополнительными кнопками.

Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows. Новинка будет доступна в графитовом и белом вариантах цветового исполнения по ориентировочной цене 50 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: logitech, трекбол, манипулятор
logitech, трекбол, манипулятор
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