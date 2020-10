Видео: трейлер к запуску киберпанкового паркура Ghostrunner с поддержкой RTX

Издательство All in! Games вместе с разработчиками из One More Level, 3D Realms и Slipgate Ironworks представило трейлер к запуску своего киберпанкового боевика от первого лица Ghostrunner на Xbox One, PlayStation 4 и ПК (в Steam, GOG и Epic Games Store).

Ghostrunner предлагает динамичное и жестокое сражение в оригинальной атмосфере, в которой научная фантастика сочетается с постапокалиптической тематикой. Ghostrunner рассказывает историю неонового города-башни Дхармы, который остался в прошлом и его обитатели вынуждены постоянно сражаться, чтобы выжить.

Главой герой — живое оружие и единственный, кто способен сражаться как в физическом мире, так и в киберпустоте — визуальном представлении внутренней сети Дхармы, в которой предстоит взламывать системы и изучать новые способности с помощью цифрового додзё. Игрокам придётся использовать свою уникальную связь с технологиями, чтобы искать ответы в последнем оставшемся человеческом городе.

Оригинальное окружение игры сочетает в себе научно-фантастические, киберпанковые и постапокалиптические темы. Дхарму — последнее пристанище человечества после страшного катаклизма — раздирают насилие, нищета и хаос. Основа механики — «один удар — одно убийство» и рукопашные бои. Смерть поджидает за каждым углом, так что реакция должна быть молниеносной.

Благодаря поддержке трассировки лучей NVIDIA RTX можно рассчитывать на продвинутые эффекты освещения (мы писали о них на примере демоверсии). За музыку отвечал композитор Даниэль Делюкс (Daniel Deluxe). Кстати, Ghostrunner поддерживает как эффекты RGB-подсветки ASUS Aura Ready, так и полную интеграцию освещения iCUE RGB от Corsair. Запуск на Nintendo Switch состоится в ноябре.