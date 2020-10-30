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Китайские власти дали понять, что не желают полного разрыва экономических связей с США

Давление со стороны на США на китайские компании технологического сектора породило у некоторых экспертов ощущение, что страны будут всё сильнее изолироваться друг от друга в технологическом развитии, создавая параллельные и независимые экосистемы. Представители КНР на этой неделе заявили, что власти страны не стремятся к полному разрыву экономических связей с США, да он и не был бы возможен.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Всё это не мешает Китаю снижать степень зависимости от импортируемых товаров. Как гласит официальная статистика, соотношение валового национального продукта КНР и импорта товаров за последние годы снизилось с 60 до 30 %. При этом в третьем квартале текущего года внешнеторговый оборот с США даже вырос на 16 %, хотя санкции были в самом разгаре, а логистических проблем добавляла пандемия. «Разрыва экономических связей с США в китайских властных структурах хотят единицы, стремящихся к сотрудничеству между двумя странами подавляющее большинство», — отметил в своих комментариях представитель Коммунистической партии Китая Хань Веньсю (Han Wenxiu).

В ближайшую пятилетку КНР планирует сохранить упор на стимулирование внутреннего спроса при поддержке западных инвестиций. Приоритет будет отдаваться развитию автомобилестроения, бесконтактных технологий в торговле и документообороте. В период с 2016 по 2019 годы среднедушевой доход в Китае ежегодно увеличивался в среднем на 6,5 %, а количество относящихся к среднему классу китайцев за период с 2010 года выросло в четыре раза, до 400 млн человек. Изоляция Китая не принесёт пользы никому в мире, как считают представители правящей партии страны.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: китай, сша, торговая война, экономика
китай, сша, торговая война, экономика
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