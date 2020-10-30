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Квартальная выручка LG Electronics выросла на 7,8 %, отрицательная динамика только у смартфонов

Ставка на дорогие модели бытовой техники позволила южнокорейскому производителю значительно улучшить показатели прибыльности, в условиях самоизоляции неплохим спросом пользовались дорогие версии телевизоров. О смартфонах LG подобного сказать нельзя, да и автомобильная электроника только вернулась к положительной динамике после летних простоев на конвейерах.

Источник изображения: LG Electronics

Источник изображения: LG Electronics

В третьем квартале южнокорейская компания LG Electronics выручила около $14,24 млрд, что на 7,8 % больше выручки аналогичного периода прошлого года и на 31,8 % больше выручки второго квартала. Для третьего квартала подобное значение было рекордным. LGE получила операционную прибыль в размере $807 млн, что также установило квартальный рекорд за всю 62-летнюю историю существования компании.

Источник изображения: LG Electronics

Источник изображения: LG Electronics

Положительной динамике этих показателей способствовало оживления рынка бытовой техники и сохраняющийся высокий спрос на цифровые развлечения. Например, в сегменте телевизионной техники выручка выросла в годовом сравнении на 14,3 % до $5,18 млрд, а операционная прибыль увеличилась на 13,2 % до $275 млн, этому не помешали даже возросшие цены на ЖК-панели. В текущем квартале LG Electronics продолжит делать упор на продажи дорогих моделей телевизоров с передовыми панелями.

В сегменте бытовой техники выручка увеличилась на 15,5 % до $5,18 млрд, достигнув исторического максимума. Как поясняет производитель, этому способствовал высокий спрос на бытовую технику с функцией обработкой паром — например, стиральные машины и стайлеры, позволяющие разглаживать одежду без помощи утюга и вмешательства человека. Рекордное значение операционной прибыли составило $565,2 млн, по сравнению с прошлым годом она увеличилась сразу на 56,6 %. В текущем квартале LG Electronics рассчитывает сохранить тенденцию к росту нормы прибыли за счёт оптимизации расходов.

Источник изображения: LG Electronics

Источник изображения: LG Electronics

После ощутимой просадки во втором квартале, выручка LG Electronics в сегменте мобильных продуктов вернулась на уровень прошлого года — $1,28 млрд, последовательно увеличившись на 16,5 %. О прибыльности в этом сегменте компания говорить не может, но хотя бы уменьшила операционные убытки до $124,9 млн. Был сделан упор на реализацию смартфонов среднего ценового уровня, оптимизацию затрат и передачу производства на аутсорсинг. Помимо оптимизации структуры расходов, в текущем квартале LGE собирается сосредоточиться на продвижении смартфонов среднего ценового уровня в странах Северной и Центральной Америки.

В автомобильном сегменте у LG Electronics тоже не всё однозначно. С одной стороны, выручка увеличилась в годовом сравнении на 23,5 % до $1,39 млрд, но при этом не удалось избежать операционных убытков в размере $55,7 млрд. Основные клиенты LGE, получающие от компании автомобильную электронику, возобновили сборку машин в США и Европе, да и корейский поставщик оптимизировал расходы в ушедшем квартале, поэтому убытки удалось сократить по сравнению со вторым кварталом.

Подразделение LG Business Solutions, обслуживающее корпоративных заказчиков, последовательно увеличило выручку на 13,4 % до $1,25 млрд, но в годовом сравнении она снизилась на 1,9 %. Операционная прибыль сократилась на 31,1 % до $64,8 млн.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, финансовые новости и аналитика,
Теги: lg electronics, lg, финансы, аналитика, телевизоры
lg electronics, lg, финансы, аналитика, телевизоры
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