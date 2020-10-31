В Marvel's Spider-Man: Miles Morales появится костюм Майлза из «Человек-паук: Через вселенные»

Компания Sony Interactive Entertainment и студия Insomniac Games объявили о том, что костюм Майлза Моралеса из анимационного полнометражного фильма Sony Pictures «Человек-паук: Через вселенные» появится в предстоящем приключенческом экшене Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Костюм достанется пользователям, которые предзаказали игру, но будет доступен и всем остальным в виде открываемого наряда Майлза. Интересно, что активация режима костюма Vibe the Verse будет имитировать эффект низкой частоты кадров, как в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные». Его можно будет отключить. Посмотреть на то, как костюм Майлза выглядит в игре, вы можете ниже.

Напомним, что Marvel’s Spider-Man: Miles Morales является продолжением Marvel’s Spider-Man, но в главной роли будет не Питер Паркер, а его новый друг и младший товарищ Майлз Моралес, который получил паучьи способности. Протагонист пока ещё не полностью освоил свои сверхъестественные силы, но ему уже придётся столкнуться с несколькими злодеями вселенной Marvel в снежном Нью-Йорке.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5 19 ноября.