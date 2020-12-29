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Трогательное приключение «Помни...» от создателей «Мор» выйдет во втором квартале 2021 года

Студия Ice-Pick Lodge объявила о том, что приключение «Помни…» поступит в продажу во втором квартале 2021 года. Разработчик также опубликовал анонсирующий трейлер игры.

Ранее о «Помни…» и других проектах Ice-Pick Lodge рассказывала в середине текущего года. Игра представляет собой сентиментальное приключение, прохождение которого займёт около 5 часов.

События «Помни…» разворачиваются в провинциальном постсоветском городке на рубеже столетий. Вам предстоит принять роль Миши, который погряз в «дне сурка»: работа однообразна, а будни неотличимы друг от друга. Однако однажды в жизнь героя возвращается старая школьная любовь, а вместе с ней и надежда покончить с рутинным существованием.

Так, протагонист и его друзья детства вновь соберутся, чтобы предаться воспоминаниям, вновь найти общий язык и воскресить былые отношения. Но по мере того, как герои пытаются восстановить картину прошлого, приходит осознание, что память ребят и сама связь между ними под угрозой.

Проект предложит механики воспоминаний и мыслей Миши, множество мини-игр (они призваны подчеркнуть настроение момента) и саундтрек в жанре современной неоклассики.

«Помни…» сперва выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а впоследствии заглянет на устройства под управлением iOS и Android.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: помни..., ice-pick lodge, приключение
помни..., ice-pick lodge, приключение
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