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Процессор Intel Alder Lake-S с 16 ядрами и 24 потоками отметился в Geekbench

Intel уже несколько раз подтверждала, что собирается выпустить во второй половине будущего года настольные процессоры Alder Lake-S. Запуск данных чипов будет знаковым для Intel. Компания наконец-то откажется от использования 14-нм технологии производства и перейдёт на новый 10-нм техпроцесс, получивший название SuperFin. Будущим процессорам приписывают поддержку стандарта оперативной памяти DDR5, а также возможную поддержку нового интерфейса PCI Express 5.0.

Любопытно, что процессоры Alder Lake-S принесут на рынок настольного сегмента новую гибридную архитектуру, в которой используются высокопроизводительные (большие) и энергоэффективные (малые) ядра. По этой причине чипы Alder Lake-S будут встречаться в весьма странных на первый взгляд конфигурациях, как 16-ядерный и 24-поточный инженерный образец, обнаруженный в базе данных синтетического теста Geekbench. Объясняется это тем, что малые ядра не поддерживают технологию HyperThreading, то есть не имеют виртуальных вычислительных потоков.

Базовая частота вышеуказанного процессора составляет всего 1,38 ГГц. Подтвердить пока это невозможно, но предположительно речь в данном случае идёт о частоте именно энергоэффективных ядер, потому что в качестве максимального значения называется частота в 1,76 ГГц. Инженерный образец чипа настолько ранний, что Geekbench просто не может его правильно считать, указывая максимальное значение частоты в 17,6 ГГц. В его составе, вероятно, используются 8 больших и 8 малых вычислительных ядер. Указывается, что общий объём кеш-памяти 3-го уровня равен 30 Мбайт, а на каждое ядро приходится по 1,25 Мбайт кеш-памяти второго уровня.

Поскольку в тесте принимал участие инженерный образец, не следует удивляться его производительности, которая оказалась примерно на 80 % ниже результата Intel Core i7-11700K, о котором недавно сообщалось. Напомним, что последний относится к 11-му поколению настольных процессоров Rocket Lake-S, анонс которых может состояться уже в январе будущего года.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: alder lake, intel, geekbench, superfin
alder lake, intel, geekbench, superfin
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