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Крупнейший производитель конденсаторов намерен измениться ради доли на рынке электромобилей

Эволюционные процессы на автомобильном рынке привлекают к созданию компонентов для электромобилей даже компании, которые ранее были далеки от этого. Murata является крупнейшим в мире производителем конденсаторов, и пока автомобильный сегмент обеспечивает ей 17 % выручки, но в свете перехода на электромобили перед компанией открываются совершенно новые перспективы.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Издание Nikkei Asian Review взяло интервью у президента компании Murata Норио Накадзимы (Norio Nakajima), который возглавил её в июне текущего года, став первым директором за семидесятилетнюю историю компании, не имеющим отношения к семье её основателя.

Сейчас телекоммуникационный сегмент, включая рынок смартфонов, обеспечивает Murata 52 процентами выручки, но намеченное усиление автомобильного бизнеса не должно сказаться на перспективах продукции компании для рынка смартфонов. По прогнозам руководства Murata, в ближайшие три года развитие инфраструктуры 5G будет строиться вокруг смартфонов, но в дальнейшем начнут повышать свою важность транспортная сфера и промышленное применение соответствующих сетей связи. На рынке компонентов для электромобилей Murata рассчитывает стать заметным игроком, для этого она уже обзаводится соответствующими активами как в Японии, так и за её пределами.

Регионы присутствия Murata в самой Японии исторически были удалены от тех мест, где производятся и разрабатываются автомобили. Это вынудило Murata построить в Токио восемнадцатиэтажный исследовательский центр, способный обеспечить работой 1850 специалистов. От штаб-квартиры Nissan Motor он расположен всего в двух кварталах, а именно этого автопроизводителя Murata считает своим самым перспективным клиентом на направлении электромобилей. По крайней мере, Toyota и Honda пока предпочитают выпускать либо гибриды, либо машины на топливных водородных ячейках, а Nissan массово производит один из самых популярных электромобилей в мире — Leaf.

Сейчас Murata снабжает автопроизводителей инерционными датчиками и датчиками для подушек безопасности, но по мере экспансии электромобилей она расширит спектр предлагаемых компонентов. В Японии и Китае продажи новых автомобилей без тяговых электродвигателей в той или иной комбинации будут запрещены к 2035 году, в Великобритании это произойдёт уже в 2030 году. Японская компания Murata рассчитывает трансформировать свой бизнес таким образом, чтобы не остаться за бортом технического прогресса.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: murata, электромобили, финансы, аналитика, конденсатор
murata, электромобили, финансы, аналитика, конденсатор
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