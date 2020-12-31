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США разрешили китайской SMIC покупать оборудование для производства полупроводников, но только для старых техпроцессов

Китайские источники со ссылкой на слухи среди рыночных игроков сообщают, что крупнейший китайский производитель полупроводников компания SMIC получила лицензию США на приобретение промышленного оборудования для выпуска чипов по зрелым техпроцессам. В этом есть простая логика. Запреты запретами, но Китай способен обеспечить себя оборудованием для выпуска 45-нм чипов и, возможно, даже с меньшими технологическими нормами. Запрещать такое — терять деньги.

До недавнего времени под зрелыми техпроцессами понимались технологические нормы от 28 нм и выше. С учётом того, что SMIC осваивает производство 14-нм техпроцессов и готовится применить «зрелое» оборудование для выпуска чипов с нормами менее 10 нм, получение лицензии однозначно облегчит компании дальнейшую работу. Но более всего в этой новости интересно то, что внесение SMIC в «чёрный список» запрещённых к работе с американскими компаниями китайских производителей не так страшно, как представлялось. На этих слухах акции SMIC на гонконгской бирже сразу пошли вверх.

Если верить слухам, лицензии выдавались пакетами с разовым разрешением в каждой на закупку оборудования с возможностью обработки до 50 тыс. кремниевых пластин. Тем самым, кстати, ожидается, что к работе с китайскими компаниями будут допущены тайваньские контрактные производители, включая TSMC. Впрочем, о разрешении TSMC выпускать для той же Huawei чипы с нормами от 28 нм и выше уже сообщалось. В чём китайцам наверняка будет отказано, так это в покупке сканеров диапазона EUV и сопутствующего оборудования. Но главное, повторим, санкции против SMIC оказались не всеобъемлющими.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: smic, санкции, сша, китайские производители
smic, санкции, сша, китайские производители
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