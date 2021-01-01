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Вместе с чипсетом Intel Z590 будут выпущены B560 и H510: стали известны их логотипы

Intel собирается представить свои новые чипсеты для материнских плат серии 500 на выставке CES, которая стартует через полторы недели. Накануне ресурс VideoCardz со ссылкой на собственный источник опубликовал логотипы чипсетов Intel серии 500 под процессоры Rocket Lake-S.

Конечно, маркетинговым отделам партнёров Intel будет нелегко рекламировать свои новые материнские платы с аппаратной поддержкой PCI Express 4.0, зная, что первая серия процессоров Rocket Lake-S с контроллером Gen4 не будет доступна минимум до марта. История повторяется: та же проблема возникла в прошлом году, когда некоторые производители плат решили официально заявить о поддержке оборудования PCIe 4.0, понимая, что ни один процессор Intel в то время не мог воспользоваться преимуществами нового стандарта.

Подробности о новых чипсетах серии 500 пока неизвестны. Судя по всему, в первой волне выйдут наборы системной логики Z590, B560 и H510. Ожидается, что новые материнские платы обеспечат поддержку памяти DDR4-3200 на чипсетах Z590 и B560 и профилей XMP. Z590 также будет иметь поддержку разгона процессора, которой не будет для H570 и B560.

Новые процессоры Rocket Lake-S будут иметь 4 дополнительных линии PCIe, которые можно использовать для прямого доступа к накопителям NVMe PCIe 4.0. Что ещё более важно, чипсеты Z590 и B560 будут поддерживать PCIe 4.0 x16 для дискретных графических процессоров, то есть сравняются по возможностям с платформами AMD двухлетней давности.

Материнские платы серии 500 будут иметь недолгое время жизни, учитывая, что Intel уже подтвердила появление во второй половине 2021 года процессоров Alder Lake, которые получат новую контактную площадку LGA 1700. AMD, в свою очередь, решила не выпускать чипсеты серии 600 для своих процессоров Zen 3. Ожидается, что обе компании перейдут на платформы PCIe 5.0 / DDR5 с новыми процессорами и сокетами AM5 / LGA 1700 примерно через год. Так что сейчас — не лучшее время для покупки новой материнской платы, если хочется после этого её долго не обновлять.

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Рубрики: Новости Hardware, наборы системной логики, процессоры, материнские платы, слухи,
Теги: intel, материнская плата, чипсет, rocket lake, системная логика
intel, материнская плата, чипсет, rocket lake, системная логика
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