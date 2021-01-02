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Доля Windows 10 (2004) превысила 40 % от общего числа компьютеров с «десяткой»

Компания AdDuplex продолжает отслеживать уровень глобального распространения разных версий Windows 10, регулярно публикуя соответствующие отчёты по результатам своей деятельности. На этот раз были представлены статистические данные за декабрь 2020 года, которые говорят о том, что выпущенная в мае прошлого года Windows 10 (2004) продолжает оставаться самой популярной версией операционной системы Microsoft.

Согласно опубликованным данным, Windows 10 (2004) или Windows 10 May 2020 Update по состоянию на конец декабря 2020 года была установлена на 40,4 % компьютеров с Windows 10, тогда как месяцем ранее уровень распространения этой версии ОС был равен 37,6 %.

Второй по популярности версией программной платформы с долей рынка 33,2 % является Windows 10 (1909) или Windows 10 November 2019 Update. Замыкает тройку лидеров наиболее актуальная версия ОС Windows 10 (20H2) или Windows 10 October 2020 Update, которая была выпущена осенью прошлого года и уже успела занять 13,6 %, тогда как месяцем ранее её доля была равна 9 %.

Более старая Windows 10 (1903) или Windows 10 May 2019 Update всё ещё используется на 7,1 % устройств. Небольшую долю рынка заняли более ранние версии ОС. Бета-версии операционной системы, распространяемые в рамках инсайдерской программы Microsoft, используются на 0,3 % компьютеров с Windows 10.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 10, microsoft, операционная система, статистика
windows 10, microsoft, операционная система, статистика
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