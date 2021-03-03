Vivo готовит продвинутый смартфон iQOO Neo5 на Snapdragon 870

В конце прошлого месяца компания Vivo сообщила о том, что 16 марта дебютирует производительный смартфон iQOO Neo5. И вот теперь интернет-источники опубликовали «живые» снимки этого аппарата, а также новые подробности о его технических характеристиках.

В оснащение новинки войдёт дисплей AMOLED, обладающий частотой обновления до 120 Гц. На одной из фотографий видно, что по центру в верхней части панели расположено небольшое отверстие под одинарную фронтальную камеру. Непосредственно в область экрана интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Сзади установлена тройная камера с оптическими элементами, выстроенными в ряд по вертикали. Основной 48-мегапиксельный сенсор дополняют датчики с 13 и 2 млн пикселей.

Ранее сообщалось о применении восьмиядерного процессора Snapdragon 870 (до 3,2 ГГц) со встроенным модемом Snapdragon X55 5G. Объём оперативной памяти — 8 или 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Гбайт.

Свежая утечка указывает на использование аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки. На смартфон установлена операционная система Android 11.