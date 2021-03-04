Foxconn не боится дефицита компонентов и спрогнозировала увеличение выручки в первом квартале 2021 года на 15 %

Представители Foxconn уже нашли в себе смелость заявить, что дефицит компонентов её коснётся в меньшей степени, поскольку масштабы бизнеса позволяют ей договариваться с поставщиками на особых условиях. Высокий спрос на ПК, смартфоны и серверное оборудование позволяет Foxconn прогнозировать увеличение выручки в первом квартале на 15 %.

Как уже ранее отмечали представители Foxconn, по итогам всего года выручка компании может вырасти на 10 %. По информации Reuters, в текущем квартале компания может столкнуться с ростом выручки минимум на 15 % в сегменте потребительской электроники, к которой относит смартфоны и умные часы. Направление серверного оборудования и ноутбуков увеличит выручку Foxconn в текущем квартале на 10 %.

Бизнес Foxconn в значительной степени зависит от крупнейшего клиента в лице Apple, а оптимизма в этом квартале тайваньской компании придаёт хороший спрос на iPhone двенадцатой серии. Тайваньская экономика в целом выигрывает от возросшего спроса на электронные компоненты. По итогам января денежный эквивалент экспорта вырос на 49,3 % по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, до $52,72 млрд. Власти острова ожидают, что экономика вырастет по итогам 2021 года сильнее, чем за любой год из предыдущих семи лет.