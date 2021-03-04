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Marshall представила свои первые беспроводные наушники-вкладыши Mode II

Британская компания Marshall презентовала новую модель наушников Mode II. Это первый опыт производителя по выпуску беспроводных вкладышей. Устройство обойдётся покупателю в $219, а старт продаж намечен на 18 марта.

Источник: Marshall

Наушники выполнены в традиционном стиле Marshall. Устройства получили чёрную матовую поверхность, а вместо логотипа на вкладышах разместилась прописная буква «M». Полное название марки расположено на футляре.

Источник: Marshall

Mode II смогут обеспечить до пяти часов непрерывного прослушивания музыки. В футляре их можно будет повторно зарядить до четырёх раз, увеличивая общее время работы до 25 часов. Футляр можно заряжать через USB Type-C или с помощью беспроводной зарядки Qi.

Наушники получили защиту от влаги стандарта IPX4. Внешняя часть наушников оснащена сенсорными датчиками для управления воспроизведением и звонками. Разработчики обещают пользователям наушников «детализированный и точный звук с насыщенными басами, естественными средними частотами и звонким высокими». Традиционно, наушники можно настроить в приложении Marshall.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: marshall, наушники, музыка
marshall, наушники, музыка
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