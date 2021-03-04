3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостикосмосСрок службы МКС продлили до 2028 года, з...
Новости Hardware

Срок службы МКС продлили до 2028 года, заявили в РКК «Энергия»

По сообщениям сетевых источников, работа Международной космической станции на орбите Земли будет продлена до 2028 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова заместителя главы центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрия Гидзенко.

«Мы сейчас уже думаем, и решение об этом на верхних уровнях уже принято, чтобы станция до 2028 года летала», — заявил господин Гидзенко, добавив, что обнаруженные за последнее время микротрещины в обшивке МКС после герметизации не повлияют на срок эксплуатации орбитальной станции.

Также было сказано о том, что в настоящее время космонавты работают над тем, чтобы устранить трещину длиной 22 мм и шириной 0,1 мм в российском модуле «Звезда». Работы по ликвидации второй трещины должны начаться 8-9 марта, а уже к 12 марту их планируется завершить. Официальные представители госкорпорации «Роскосмос» воздержались от комментариев по данному вопросу.

Впервые небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали ещё осенью 2019 года. С тех пор экипажу станции удалось обнаружить место утечки в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Несколько раз трещину пытались герметизировать с помощью подручных средств, но это не принесло результата. В феврале на МКС доставили оборудование, необходимое для поиска и ликвидации микротрещин.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Земля лишится кислорода через миллиард лет, подсчитали учёные. Выживут только бактерии
Создание первого в России частного космодрома приостановлено из-за бюрократии — страна может остаться без космического туризма
Опубликованы свежие фотографии Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1»
В Российском сегменте МКС нашли не менее шести трещин, из которых может утекать воздух
Сегодня к Земле приблизится астероид размером с два футбольных поля
Строительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 году
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: мкс, космос, утечка воздуха
мкс, космос, утечка воздуха
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 204
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 192
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 156
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 151

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Земля лишится кислорода через миллиард лет, подсчитали учёные. Выживут только бактерии
Marshall представила свои первые беспроводные наушники-вкладыши Mode II
Утечка: второй сезон Call of Duty: Warzone закончится апокалипсисом и ядерным взрывом 4 ч.
В этом месяце в браузере Microsoft Edge появятся вертикальные вкладки и быстрый запуск 4 ч.
Take-Two: ремастер GTA V для консолей нового поколения не станет простым портом 5 ч.
Евросоюз обвинит Apple в антиконкурентном поведении на рынке стриминга музыки 5 ч.
С выходом на консолях нового поколения в Marvel's Avengers станет больше гринда 6 ч.
Переносов не будет: расширенное издание Disco Elysium «точно выйдет в марте» 6 ч.
Авторы Elite: Dangerous назначили «альфу» Odyssey и впервые показали пехотную миссию 7 ч.
В Epic Games Store началась раздача Wargame: Red Dragon, на очереди — Surviving Mars 7 ч.
Шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет 4 июня вместе с версиями для PS5, Xbox Series X и S 7 ч.
Apple добавила в iOS 14.5 функцию для предотвращения слежки с помощью трекеров AirTag, которые ещё не вышли 7 ч.
TSMC продала с аукциона излишки производственных мощностей, несмотря на огромное количество заказов 2 ч.
Новая статья: Обзор профессионального 23,8-дюймового FHD-монитора ConceptD CP1241YV: концептуальный минимализм 3 ч.
Срок службы МКС продлили до 2028 года, заявили в РКК «Энергия» 3 ч.
GM и LG Chem планируют построить ещё один завод по выпуску батарей в США 4 ч.
Samsung оснастит 4G-версию смартфона Galaxy A72 чипом Snapdragon 720G 4 ч.
Apple представит в следующем году iPad Pro с OLED-дисплеем, если слухи верны 4 ч.
Samsung до сих пор не восстановила работу фабрики в Техасе после экстренного отключения в феврале 4 ч.
Alphabet работает над устройствами, которые наделят пользователя сверхчеловеческим слухом 4 ч.
Sony запатентовала технологию, которая позволит превратить банан в геймпад 5 ч.
Цена Tesla достигнет $1 трлн до конца 2021 года благодаря огромному спросу на электромобили в Китае 6 ч.