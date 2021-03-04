Срок службы МКС продлили до 2028 года, заявили в РКК «Энергия»

По сообщениям сетевых источников, работа Международной космической станции на орбите Земли будет продлена до 2028 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова заместителя главы центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрия Гидзенко.

«Мы сейчас уже думаем, и решение об этом на верхних уровнях уже принято, чтобы станция до 2028 года летала», — заявил господин Гидзенко, добавив, что обнаруженные за последнее время микротрещины в обшивке МКС после герметизации не повлияют на срок эксплуатации орбитальной станции.

Также было сказано о том, что в настоящее время космонавты работают над тем, чтобы устранить трещину длиной 22 мм и шириной 0,1 мм в российском модуле «Звезда». Работы по ликвидации второй трещины должны начаться 8-9 марта, а уже к 12 марту их планируется завершить. Официальные представители госкорпорации «Роскосмос» воздержались от комментариев по данному вопросу.

Впервые небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали ещё осенью 2019 года. С тех пор экипажу станции удалось обнаружить место утечки в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Несколько раз трещину пытались герметизировать с помощью подручных средств, но это не принесло результата. В феврале на МКС доставили оборудование, необходимое для поиска и ликвидации микротрещин.