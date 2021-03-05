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«Документальный» приключенческий экшен AWAY: The Survival Series выйдет на Xbox One

Breaking Walls объявила о том, что приключенческий экшен AWAY: The Survival Series выйдет на Xbox One в этом году. Ранее студия анонсировала версии для ПК и PlayStation 4. Игра находится в разработке уже пять лет.

AWAY: The Survival Series была вдохновлена документальными фильмами о природе. Действие игры разворачивается в далёком будущем, когда серия стихийных бедствий угрожает выживанию всех видов на планете. Пользователям в роли сахарной сумчатой летяги предстоит путешествие по дикой природе, чтобы спасти свою семью.

Зверьку придётся парить над туманными пропастями, перепрыгивать с дерева на дерево и взбираться по стволам на вершину. При этом рассказчик будет описывать каждое действие героя. По мере прохождения вы будете попадать в различные виды местности с уникальной экосистемой, будь то лес, подземная пещера или болото.

Сахарная сумчатая летяга находится в самом низу пищевой цепочки, так что вам придётся полагаться на свою ловкость и умение прятаться, чтобы не стать обедом хищников. В некоторых случаях, впрочем, не будет другого выбора, кроме как встретиться с врагом лицом к лицу.

Интересно, что саундтрек для AWAY: The Survival Series написал Майк Разник (Mike Raznick) — композитор документальных фильмов BBC «Жизнь» и «Планета Земля II». Музыка записана оркестром и служит для того, чтобы вы почувствовали документальную атмосферу во время игры.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, Xbox,
Теги: away: the survival series, breaking walls, приключенческий экшен
away: the survival series, breaking walls, приключенческий экшен
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