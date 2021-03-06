Раскрыты характеристики 5-нм процессора Snapdragon 775 для смартфонов среднего уровня

В скором времени компания Qualcomm, как ожидается, анонсирует процессор среднего уровня Snapdragon 775/775G. Интернет-источники опубликовали ключевые технические характеристики этого изделия.

Утверждается, что источником информации стала внутренняя презентация Qualcomm. Сообщается, что новый чип будет изготавливаться по 5-нанометровой технологии. В основу лягут вычислительные ядра Kryo 6xx, но их тактовая частота не уточняется.

Платформа получит поддержку оперативной памяти LPDDR5-3200 и LPDDR4X-2400, а также быстрых флеш-накопителей стандарта UFS 3.1.

Блок Spectra 570 ISP обеспечивает возможность одновременной работы трёх 28-мегапиксельных датчиков или связки из сенсоров на 64 и 20 млн пикселей при скорости 30 кадров в секунду. Возможна запись видеоматериалов в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

Реализована поддержка беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, сотовой связи LTE Cat.18 и mmWave 5G (сети с автономной и неавтономной архитектурами). Наконец, упомянут аудиочип WCD9380/WCD9385.

Ожидается, что одной из первых новую аппаратную платформу возьмёт на вооружение китайская компания Xiaomi.