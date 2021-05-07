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Первая Mass Effect из сборника Legendary Edition получит изначальное русское озвучение, которое расстроило многих фанатов

На официальном сайте Electronic Arts обновился раздел ответов на самые популярные вопросы о Mass Effect Legendary Edition. Благодаря этому стало известно, что локализацию в сборник ремастеров перенесут из оригинальных игр. В результате обновлённая первая часть серии получит полный перевод на русский из «Золотого издания» 2009 года.

Напомним: в 2009 году было выпущено «Золотое издание» Mass Effect. Оно отметилось русским озвучением от расформированной на текущий момент Snowball Studios. Тогда качество локализации подверглось критике со стороны пользователей: им не понравилась игра актёров, подбор голосов, перевод многих фраз и акценты, которые были сделаны в различных диалогах.

Одной из проблем этого озвучения стало чересчур почтительное обращение к капитану Шепарду со стороны его соратников. Они всегда говорили «Вы», так как Snowball решила не озвучивать два варианта реплик, которые менялись бы в зависимости от пола протагониста. Послушать русское озвучение первой Mass Effect можно в трейлере «Золотого издания», прикреплённом выше. Во второй и третьей частях грядущего сборника ремастеров локализация будет только в виде субтитров.

Mass Effect Legendary Edition выйдет 14 мая на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Благодаря недавней утечке стало известно, что комплект получит патч первого дня размером от 11,8 до 13,3 Гбайт (в зависимости от региона), который улучшит графику и производительность.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: mass effect legendary edition, bioware, electronic arts, экшен-rpg
mass effect legendary edition, bioware, electronic arts, экшен-rpg
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