Обновлённые ноутбуки Gigabyte G5/G7 получили видеокарту GeForce RTX 3050 и процессоры Intel Tiger Lake-H

Компания Gigabyte представила ноутбуки нового поколения G5 и G7 для любителей игр: в устройствах соседствуют аппаратная платформа Intel Tiger Lake-H, дискретный ускоритель NVIDIA и операционная система Windows 10.

Модель G5 оборудована 15,6-дюймовым дисплеем, версия G7 — 17,3-дюймовым. Во всех случаях применяется матрица формата Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Младшая из двух новинок укомплектована процессором Core i5-11400H с шестью ядрами (12 потоков), тактовая частота которых варьируется от 2,7 до 4,5 ГГц. Для старшей модели также доступен чип Core i7-11800H с восемью ядрами (16 потоков) с частотой 2,3–4,6 ГГц.

Каждый из лэптопов будет предлагаться в конфигурациях с видеоадаптером NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и GeForce RTX 3050. Объём оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 64 Гбайт.

Для всех новинок предусмотрена возможность установки 2,5-дюймового накопителя и двух твердотельных модулей формата М.2 2280. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, Ethernet-контроллер, клавиатура с подсветкой, стереофонические динамики мощностью 2 Вт, порты USB Type-A 3.2 (Gen1), USB Type-C 3.2 (Gen2), USB Type-А 3.2 (Gen2), HDMI 2.0, Mini-DP 1.4 и пр. Цену компания Gigabyte объявит позднее.