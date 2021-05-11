3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиноутбуки и нетбукиОбновлённые ноутбуки Gigabyte G5/G7 полу...
Новости Hardware

Обновлённые ноутбуки Gigabyte G5/G7 получили видеокарту GeForce RTX 3050 и процессоры Intel Tiger Lake-H

Компания Gigabyte представила ноутбуки нового поколения G5 и G7 для любителей игр: в устройствах соседствуют аппаратная платформа Intel Tiger Lake-H, дискретный ускоритель NVIDIA и операционная система Windows 10.

Модель G5 оборудована 15,6-дюймовым дисплеем, версия G7 — 17,3-дюймовым. Во всех случаях применяется матрица формата Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Младшая из двух новинок укомплектована процессором Core i5-11400H с шестью ядрами (12 потоков), тактовая частота которых варьируется от 2,7 до 4,5 ГГц. Для старшей модели также доступен чип Core i7-11800H с восемью ядрами (16 потоков) с частотой 2,3–4,6 ГГц.

Каждый из лэптопов будет предлагаться в конфигурациях с видеоадаптером NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и GeForce RTX 3050. Объём оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 64 Гбайт.

Для всех новинок предусмотрена возможность установки 2,5-дюймового накопителя и двух твердотельных модулей формата М.2 2280. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, Ethernet-контроллер, клавиатура с подсветкой, стереофонические динамики мощностью 2 Вт, порты USB Type-A 3.2 (Gen1), USB Type-C 3.2 (Gen2), USB Type-А 3.2 (Gen2), HDMI 2.0, Mini-DP 1.4 и пр. Цену компания Gigabyte объявит позднее. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Игровой ноутбук Razer Blade 15 Advanced на платформе Intel Tiger Lake-H будет стоить от $2300
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
Gigabyte представила игровые ноутбуки Aorus с восьмиядерными Intel Tiger Lake и графикой GeForce RTX 30-й серии
«Яндекс.Маркет» назвал планшеты и ноутбуки, которыми больше всех интересуются россияне. Лидером оказалась Apple
Хакеры похитили у Apple чертежи устройств и теперь требуют выкуп
Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350
Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: gigabyte, ноутбук, лэптоп, игровой ноутбук
gigabyte, ноутбук, лэптоп, игровой ноутбук
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 167
Компьютер месяца — май 2021 года 89
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 62
Returnal — лучший эксклюзив PS5 от финских мастеров. Рецензия 54

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Хакер наводнил сеть TOR тысячами вредоносных серверов для кражи криптовалюты у пользователей
Китай запускает свою альтернативу Google Summer of Code и Outreachy 30 мин.
Германия временно запретила WhatsApp собирать информацию о пользователях 32 мин.
Xiaomi опровергла слухи об июньском релизе MIUI 13 55 мин.
Экономический симулятор Port Royale 4 выйдет на Nintendo Switch 28 мая 2 ч.
Слухи: разработчики Gears 5 создают маленькую экспериментальную игру по новой интеллектуальной собственности на UE5 2 ч.
Spotify разрешил пользователям делиться подкастами с добавлением меток для нужных отрывков 3 ч.
SPARC, на выход: Illumos оставит поддержку только x86-64 3 ч.
В США выступили против планов Facebook создать версию Instagram для детей 4 ч.
Baldur’s Gate: Dark Alliance II тоже могут перевыпустить, но пока разработчики заняты проблемами первой части 5 ч.
Создатели Gears 5 объявили о переходе на Unreal Engine 5 и разработке нескольких проектов 5 ч.
Обновлённые ноутбуки Gigabyte G5/G7 получили видеокарту GeForce RTX 3050 и процессоры Intel Tiger Lake-H 50 мин.
Dell обновила тонкие ноутбуки XPS 15 и XPS 17 процессорами Tiger Lake-H и графикой GeForce RTX 3050 и RTX 3060 57 мин.
Acer представила игровые ноутбуки с Intel Tiger Lake-H и видеокартами GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti по цене от $999 2 ч.
Lenovo представила игровые ноутбуки Legion с процессорами Tiger Lake-H с экранами формата 16:10 2 ч.
HP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-H 2 ч.
Ноутбук Alienware m15 R6 предложит процессор Intel Tiger Lake-H и графику GeForce RTX 30-й серии по цене от $1300 2 ч.
Технологические гиганты присоединились к призыву о государственном финансировании полупроводниковой отрасли в США 2 ч.
Игровой ноутбук Razer Blade 15 Advanced на платформе Intel Tiger Lake-H будет стоить от $2300 3 ч.
Ёмкость твердотельных накопителей Memblaze PBlaze6 6920 достигает 15,36 Тбайт 3 ч.
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 3 ч.