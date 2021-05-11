3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаВыручка MediaTek в первом квартале взлет...
Новости Hardware

Выручка MediaTek в первом квартале взлетела почти на 78 % в годовом сравнении

С ростом популярности смартфонов с поддержкой 5G стала расти и доля тайваньского производителя чипов MediaTek. В последнем отчёте компания объявила, что лишь за апрель 2021 год она заработала $1,32 млрд. По сравнению с апрелем прошлого года рост составил 78 %.

Источник: Gizmochina

Источник: Gizmochina

Говоря в цифрах, в апреле 2020-го MediaTek заработала примерно $735 млн, следовательно прирост составил порядка $585 млн. Также компания сделала отдельный отчёт о доходах за первый квартал 2021 года. Выручка с января по март составила примерно $5 млрд. Первый квартал 2020 года был закрыт для компании не так успешно с точки зрения выручки — тогда MediaTek заработала $2,9 млрд. Прирост составит более 77,6 %.

Несмотря на то что в годовом исчислении выручка MediaTek растёт, по сравнению с мартом выручка просела, пускай и незначительно. В первом месяце весны тайваньский производитель смог выручить $1,43 млрд по сравнению с $1,32 млрд в апреле.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
MediaTek выпустит процессор среднего уровня Dimensity 900, который даст фору Snapdragon 768
У игрового смартфона Xiaomi Redmi K40 может появиться «облегчённая» версия на чипе Dimensity 1100
Представлен первый рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu V9 — Snapdragon 888 по-прежнему вне конкуренции
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване
Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: mediatek, отчёт, доходы
mediatek, отчёт, доходы
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 168
Компьютер месяца — май 2021 года 106
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 62
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 57

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Dontnod отвергла несколько предложений о покупке, чтобы сохранить идентичность 2 ч.
Западная версия NieR Re[in]carnation получила первый трейлер — предрегистрация стартовала, но пока не везде 2 ч.
Китай запускает свою альтернативу Google Summer of Code и Outreachy 4 ч.
Германия временно запретила WhatsApp собирать информацию о пользователях 4 ч.
Xiaomi опровергла слухи об июньском релизе MIUI 13 4 ч.
Экономический симулятор Port Royale 4 выйдет на Nintendo Switch 28 мая 4 ч.
Слухи: разработчики Gears 5 создают маленькую экспериментальную игру по новой интеллектуальной собственности на UE5 5 ч.
Spotify разрешил пользователям делиться подкастами с добавлением меток для нужных отрывков 5 ч.
SPARC, на выход: Illumos оставит поддержку только x86-64 6 ч.
В США выступили против планов Facebook создать версию Instagram для детей 7 ч.
Выручка MediaTek в первом квартале взлетела почти на 78 % в годовом сравнении 6 мин.
NASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКС 15 мин.
Инженерный образец Alder Lake-S с памятью DDR5 протестирован в Dota 2 28 мин.
MediaTek выпустит процессор среднего уровня Dimensity 900, который даст фору Snapdragon 768 40 мин.
HTC представила автономный VR-шлем Vive Focus 3 для бизнеса с разрешением 5K и углом обзора 120 градусов 2 ч.
HTC представила компьютерный VR-шлем Vive Pro 2 с разрешением 5K, частотой 120 Гц и широким углом обзора 2 ч.
OneWeb купила американского оператора услуг спутниковой связи TrustComm для работы с правительственными клиентами 2 ч.
Renault и Nissan вместе будут разрабатывать более дешёвые батареи для электромобилей 2 ч.
MSI обновила игровые ноутбуки процессорами Tiger Lake-H и видеокартами GeForce RTX 3000 3 ч.
Обновлённые ноутбуки Gigabyte G5/G7 получили видеокарту GeForce RTX 3050 и процессоры Intel Tiger Lake-H 4 ч.