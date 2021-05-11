Выручка MediaTek в первом квартале взлетела почти на 78 % в годовом сравнении

С ростом популярности смартфонов с поддержкой 5G стала расти и доля тайваньского производителя чипов MediaTek. В последнем отчёте компания объявила, что лишь за апрель 2021 год она заработала $1,32 млрд. По сравнению с апрелем прошлого года рост составил 78 %.

Говоря в цифрах, в апреле 2020-го MediaTek заработала примерно $735 млн, следовательно прирост составил порядка $585 млн. Также компания сделала отдельный отчёт о доходах за первый квартал 2021 года. Выручка с января по март составила примерно $5 млрд. Первый квартал 2020 года был закрыт для компании не так успешно с точки зрения выручки — тогда MediaTek заработала $2,9 млрд. Прирост составит более 77,6 %.

Несмотря на то что в годовом исчислении выручка MediaTek растёт, по сравнению с мартом выручка просела, пускай и незначительно. В первом месяце весны тайваньский производитель смог выручить $1,43 млрд по сравнению с $1,32 млрд в апреле.