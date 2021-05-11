3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиФлагманский Honor 50 выйдет в июне с про...
Новости Hardware

Флагманский Honor 50 выйдет в июне с процессором Snapdragon 888

В начале этого года уже независимая от Huawei компания Honor выпустила смартфоны серии V40 на базе чипсета MediaTek Dimensity 1000+, однако по-прежнему без сервисов Google. На данный момент китайская компания уже восстановила связи с такими партнёрами, как AMD, Qualcomm, Samsung, Microsoft, Intel и MediaTek, и готовится выпустить совершенно новую серию флагманских смартфонов.

sparrowsnews.com

sparrowsnews.com

Техноблог Digital Chat Station заявляет, что сотрудничество Honor и Qualcomm будет охватывать разные сферы. Это означает, что компания не ограничится выпуском одних лишь смартфонов. Вероятно, Honor представит умные часы на базе чипов Snapdragon Wear и другие продукты, о которых нам предстоит узнать в будущем. В целом, перспективы Honor весьма хороши, поскольку компания владеет огромным количеством наработок Huawei и, при этом, не стеснена американскими санкциями.

sparrowsnews.com

sparrowsnews.com

Что касается смартфонов, ожидается, что в июне будут представлены устройства серии Honor 50 на базе платформы Qualcomm. Речь, вероятно, идёт о флагманском чипсете Snapdragon 888. Также ожидается, что устройства смогут привлечь потребителей передовыми наработками в области камер, унаследованными от Huawei.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Смартфон Honor Play 5 с квадрокамерой выйдет до конца мая
Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 14 и X 15 с чипами Intel по цене от $465
Планшет Honor Tab X7 с 8-дюймовым дисплеем и чипом MediaTek обойдётся в $140
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване
Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: бизнес, сотрудничество, смартфон, honor, qualcomm
бизнес, сотрудничество, смартфон, honor, qualcomm
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 168
Компьютер месяца — май 2021 года 106
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 80
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 62

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Зонд «Вояджер-1» обнаружил звучание межзвёздного пространства
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
iPhone 13 будет заметно толще iPhone 12 из-за новых камер
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Прошедший финансовый год стал самым успешным для серии Assassin’s Creed и другие поводы для гордости Ubisoft 14 мин.
Пользователи TikTok смогут найти работу с помощью социальной сети 26 мин.
WhatsApp отключит исходящие звонки и сообщения несогласным с новой политикой конфиденциальности 38 мин.
«Мир, Любовь и Ракеты»: следующий фестиваль QuakeCon тоже пройдёт в онлайн-формате 2 ч.
На Nintendo Switch выпустят калькулятор за 809 рублей 2 ч.
Dontnod отвергла несколько предложений о покупке, чтобы сохранить идентичность 3 ч.
Западная версия NieR Re[in]carnation получила первый трейлер — предрегистрация стартовала, но пока не везде 4 ч.
Китай запускает свою альтернативу Google Summer of Code и Outreachy 5 ч.
Германия временно запретила WhatsApp собирать информацию о пользователях 5 ч.
Xiaomi опровергла слухи об июньском релизе MIUI 13 6 ч.
SteelSeries представила игровую мышь Rival 5 — девять кнопок и цена 70 евро 4 мин.
Флагманский Honor 50 выйдет в июне с процессором Snapdragon 888 49 мин.
Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra. Он поступит в продажу в 2022 году 2 ч.
Опубликованы рендеры грядущего MacBook Air в разных цветах 2 ч.
Выручка MediaTek в первом квартале взлетела почти на 78 % в годовом сравнении 2 ч.
NASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКС 2 ч.
Инженерный образец Alder Lake-S с памятью DDR5 протестирован в Dota 2 3 ч.
MediaTek выпустит процессор среднего уровня Dimensity 900, который даст фору Snapdragon 768 3 ч.
HTC представила автономный VR-шлем Vive Focus 3 для бизнеса с разрешением 5K и углом обзора 120 градусов 4 ч.
HTC представила компьютерный VR-шлем Vive Pro 2 с разрешением 5K, частотой 120 Гц и широким углом обзора 4 ч.