Флагманский Honor 50 выйдет в июне с процессором Snapdragon 888

В начале этого года уже независимая от Huawei компания Honor выпустила смартфоны серии V40 на базе чипсета MediaTek Dimensity 1000+, однако по-прежнему без сервисов Google. На данный момент китайская компания уже восстановила связи с такими партнёрами, как AMD, Qualcomm, Samsung, Microsoft, Intel и MediaTek, и готовится выпустить совершенно новую серию флагманских смартфонов.

Техноблог Digital Chat Station заявляет, что сотрудничество Honor и Qualcomm будет охватывать разные сферы. Это означает, что компания не ограничится выпуском одних лишь смартфонов. Вероятно, Honor представит умные часы на базе чипов Snapdragon Wear и другие продукты, о которых нам предстоит узнать в будущем. В целом, перспективы Honor весьма хороши, поскольку компания владеет огромным количеством наработок Huawei и, при этом, не стеснена американскими санкциями.

Что касается смартфонов, ожидается, что в июне будут представлены устройства серии Honor 50 на базе платформы Qualcomm. Речь, вероятно, идёт о флагманском чипсете Snapdragon 888. Также ожидается, что устройства смогут привлечь потребителей передовыми наработками в области камер, унаследованными от Huawei.