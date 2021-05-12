Новую Battlefield действительно анонсируют в июне — игра выйдет в том числе на PS4 и Xbox One

Генеральный исполнительный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) в разговоре с инвесторами по итогам очередного финансового отчёта поделился новыми подробностями анонса и релиза предстоящей Battlefield.

Напомним, первоначально презентация следующей Battlefield должна была состояться весной, однако на днях официальный микроблог серии недвусмысленно намекнул, что шутер покажут лишь в июне.

«У игры есть всё, что фанаты любят в Battlefield. Мы будем рады представить игру поклонникам в следующем месяце и поделиться подробностями на протяжении лета», — заявил Уилсон.

Что касается летних новостей о Battlefield, то они наверняка прибудут с EA Play Live 2021. Свою традиционную презентацию в текущем году Electronic Arts проведёт заметно позже обычного — 22 июля.

Вопреки распространённому мнению (подкреплённому формулировками EA), грядущая Battlefield не станет эксклюзивом ПК и консолей нового поколения, а появится также на PS4 и Xbox One.

Уилсон добавил, что уже видел анонсирующий трейлер и остался под впечатлением: руководитель упомянул «грандиозные битвы, невероятное число игроков, потрясающую разрушаемость», а также «очень инновационные и креативные режимы».

Напоследок Уилсон в очередной раз подтвердил сроки выхода новой Battlefield: релиз шутера всё ещё запланирован на так называемый праздничный период, который приходится на четвёртый квартал года (период с октября по декабрь).