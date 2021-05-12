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Майские сюрпризы от vivo для покупателей смартфонов

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Компания vivo объявила о старте майской акции, в рамках которой дарит скидки на беспроводные наушники. Покупатели смартфонов флагманской серии vivo X50 получат 50-процентную скидку на приобретение беспроводных наушников TWS Neo, а покупатели смартфона vivo V20 SE получат 50-процентную скидку на приобретение беспроводных наушников Wireless Sport Earphones.

Также в рамках акции покупателям смартфонов vivo Y31, Y20, Y30 и Y1s предоставят в подарок наушники vivo Color Earphone. Акция действительна в официальном интернет-магазине компании до 31 мая 2021 года.

Флагманская серия смартфонов vivo X50 сразу завоевала популярность среди пользователей. Модель X50 Pro с тонким изгибающимся дисплеем оснащена камерой с первой в мире профессиональной стабилизацией. 60-кратный гиперзум обеспечивается благодаря сочетанию фирменного алгоритма масштабирования от vivo и телеобъектива с пятикратным увеличением. Для съёмки в ночное время имеется режим «Ночной портрет», а режим Astro Mode позволит запечатлеть мерцающие звёзды.

Флагманская модель X50 оснащена камерой с двумя линзами, которая обеспечивает 20-кратное цифровое увеличение, используя передовой алгоритм масштабирования. В полной темноте автоматически включается ночной режим с инновационным алгоритмом шумоподавления с помощью искусственного интеллекта.

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Представители новой серии V20 отличаются высокой функциональностью. 44 Мп фронтальная камера модели vivo V20 с режимом автофокусировки (AF) позволяет фокусироваться на объекте с расстояния от 15 см, обеспечивая чёткие селфи в любых условиях. В новом ночном режиме для штатива улучшается стабилизация и повышается экспозиция, что поможет раскрыть ночь во всех её красках. Смартфон базируется на 8-нм восьмиядерном процессоер Qualcomm Snapdragon 720G отличающемся функциональностью, высокой производительностью и низким энергопотреблением.

Смартфон V20 SE оснащён тройной камерой с основным 48-Мп сенсором и поддержкой искусственного интеллекта, а также 16-Мп фронтальной камерой, благодаря чему с его помощью можно получать качественные снимки. Устройство основано на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 665, обеспечивающем быструю и бесперебойную работу всех приложений и игр. Смартфон также поддерживает технологию NFC.

Обе модели поддерживают быструю зарядку FlashCharge мощностью 33 Вт, обеспечивающей восполнение заряда батареи до 65 % всего за 30 минут.

Новый смартфон vivo Y31 под управлением операционной системы Android 11 оснащён тройной ИИ-камерой, аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-Вт быстрой зарядки FlashCharge. Смартфон доступен в чёрном (Чёрный асфальт) и голубом (Голубой океан) цветовых вариантах.

Модель vivo Y30 с 6,47-дюймовым дисплеем, поддержкой технологии NFC и портом Type-C отличается элегантностью и продуманностью каждой детали дизайна.

Смартфон vivo Y20 с 6,51-дюймовым дисплеем Halo FullView, тройной ИИ-камерой с поддержкой макросъёмки, а также сканером отпечатков на боковой грани и батареей ёмкостью 5000 мА·ч имеет специальный режим защиты зрения, позволяющий отфильтровывать вредный синий свет, снижая тем самым нагрузку на глаза.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон, наушники, скидки
vivo, смартфон, наушники, скидки
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