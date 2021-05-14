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SpaceX запланировала тестовый полёт космического корабля Starship из Техаса на Гавайи

Из документов, которые космическая компания SpaceX подала в четверг в Федеральную комиссию по связи, стало понятно, как будет проходить дальнейшее тестирование пилотируемого космического корабля Starship. В документах раскрывается намерение компании Илона Маска (Elon Musk) провести орбитальный испытательный полёт со стартовой площадки в Техасе до берегов Гавайев.

Пока испытываемые прототипы Starship взлетают лишь на высоту порядка 10 километров, но SpaceX быстро движется по направлению к полноценным орбитальным испытанием. Полёт из Техаса на Гавайи, на который SpaceX подала заявку, как раз и должен стать первым таким испытанием. Кроме того, в этом полёте должна быть впервые проверена совместная работа космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy.

В заявке приводится описание тестового полёта. Предполагается, что Starship вместе со сверхтяжёлой ракетой-носителем Super Heavy будет запущен с традиционной стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас). Через три минуты после старта ракета-носитель отделится от корабля и приводнится в Мексиканском заливе примерно в 32 километрах от берега. Starship же продолжит полёт на восток над Флоридским проливом. Он должен будет двигаться по орбите чуть более 90 минут, а затем совершит мягкую посадку на воду с торможением двигателем примерно в 100 км от северо-западного побережья острова Кауаи. Таким образом, в рамках первого орбитального полёта Starship сделает почти полный виток вокруг Земли.

Когда конкретно планируется провести тестовый орбитальный полёт, в документе не указано. Илон Маск и президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) говорили ранее, что подобное испытание может произойти к концу 2021 года, но в письме, сопровождавшем заявку в Федеральную комиссию по связи, сказано, что тестовый полёт может произойти в следующем году, но до 1 марта 2022 года. В этом же письме также указана и максимальная высота планируемого полёта. Для Starship она составит 116 км — то есть корабль пролетит чуть выше официальной границы между атмосферой и космосом.

Орбитальные испытания должны будут продемонстрировать манёвры Starship, которые невозможно просчитать с помощью компьютерного моделирования, говорится в заявке SpaceX. «SpaceX намерена собрать как можно больше данных во время полёта, чтобы количественно оценить динамику входа в атмосферу и лучше понять, какие нагрузки испытывает транспортное средство в полёте». Полётные данные, полученные в ходе испытаний Starship, «закрепят последние изменения в конструкции транспортного средства… и позволят настроить более совершенные модели для использования во внутренних симуляциях»,  —утверждает SpaceX.

Напомним, на прошлой неделе SpaceX успешно провела аэродинамическое испытание прототипа корабля Starship SN15. Тогда корабль взлетел на высоту 10 км, выполнил запланированный манёвр и успешно приземлился на посадочной площадке в непосредственной близости от точки взлёта. Кроме того, в мае SpaceX собирается провести ещё как минимум пару похожих испытаний: прототипа SN16 и повторное — прототипа SN15.

SpaceX Starship — пилотируемый космический корабль многоразового запуска, разрабатываемый частной американской компанией SpaceX c 2012 года. Starship создаётся для доставки людей и грузов на Луну и Марс.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: spacex, starship, sn15
spacex, starship, sn15
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