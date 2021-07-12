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Sony использует ИИ-анализ, чтобы избегать дефицита электроники в будущем

Бизнес японских корпораций по выпуску электроники и компонентов в последние годы подвергся серьёзным испытаниям, но корпорация Sony смогла найти спасение в игровом сегменте, да и выпуск датчиков изображений для смартфонов позволил компенсировать неудачи на других направлениях. Теперь компания хочет максимально автоматизировать выпуск всех электронных устройств.

Источник изображения: Getty Images/AFP

Источник изображения: Getty Images/AFP

Издание Financial Times цитирует главу профильного подразделения Sony Кимио Маки (Kimio Maki). По его словам, ускорение автоматизации производства электронных устройств будет сочетаться с анализом спроса и предложения с использованием систем искусственного интеллекта. В такой связке автоматизированное производство позволит более чётко прогнозировать потребности рынка и повысить точность планирования объёмов производства и ассортимента продукции. Это позволит избегать как дефицита, так и излишков.

Телевизоры, смартфоны и камеры марки Sony будут отныне выпускаться с максимальным использованием промышленных роботов. На предприятии по выпуску телевизоров в Малайзии эти меры позволят через пару лет снизить расходы на 70 % по сравнению с показателями пятилетней давности. По мнению представителя компании, повышение уровня автоматизации заодно позволит повысить качество выпускаемой продукции. Полностью от использования человеческого труда Sony на профильных предприятиях не откажется. 

Sony не перестанет предлагать электронику потребительского класса, но основной рост в этом сегменте обеспечит увеличение доли решений профессионального назначения. Двигаясь в этом направлении, японской компании уже удалось увеличить норму прибыли с 3,3 до 7,2 %, а в перспективе показатель должен улучшиться до 10 %. Проведённая в апреле реструктуризация Sony позволила оптимизировать расходы и повысить прибыльность бизнеса, дальнейшие меры на этом направлении будут связаны с автоматизацией производства и повышением качества планирования.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, мир роботехники, разработка и производство электроники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: sony, роботы, автоматизация
sony, роботы, автоматизация
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