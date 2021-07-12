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Samsung создаст сверхтонкие линзы для камер смартфонов будущего

Представитель подразделения Samsung Electro-Mechanics заявил, что компания разрабатывает суперлинзы, которые внешне выглядят совершенно плоскими и обладают слоем специальных наночастиц на своей поверхности. Принципиально схожие с так называемыми линзами Френеля, новые разработки позволяют создавать качественную оптику нанометровой толщины.

gizchina.com

gizchina.com

По данным Samsung, технология позволит выпускать более тонкие и лёгкие камеры смартфонов, чем те, что используются производителями сейчас. Когда «металинзы» Samsung поступят в массовое производство, они позволят избавиться от типичного недостатка смартфонов — выступов модуля камеры над тыльной поверхностью, характерных даже для дорогих моделей.

На конференции Nano Korea 2021 в Сеуле представитель Samsung заявил, что сейчас изучаются методики нанесения наночастиц на оптику и Samsung пытается наладить производство в соответствии с новым технологическим процессом, обработка в котором проходит на нанометровом уровне.

Аналогичные разработки имеются и у конкурентов, например — у китайской Shenzhen MetalenX Technology, занимающейся прикладными исследованиями и производством «ультралинз». По данным компании, производство организовано по технологии, аналогичной используемой для выпуска полупроводников и мало походит на процесс выпуска обычной оптики. После того, как будет налажено массовое производство, цена новых решений упадёт до общедоступных значений.

Толщина передовых линз составляет от сотен нанометров до нескольких микрометров — намного тоньше, чем современные решения толщиной в несколько миллиметров и даже более. В данное время выпускаемые китайскими производителями линзы допускают «захват» как инфракрасного света, так и света видимой части спектра. Разработка потенциально может использоваться как в потребительской электронике, так и в микроскопах, системах обеспечения безопасности и других сферах.

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Теги: камеры, смартфоны, оптика, samsung
камеры, смартфоны, оптика, samsung
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