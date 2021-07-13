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Проблемное дополнение Odyssey к Elite: Dangerous не появится на PS4 и Xbox One осенью

Основатель и руководитель Frontier Developments Дэвид Бребен (David Braben) на официальном форуме студии сообщил о переносе консольного релиза дополнения Odyssey к космическому симулятору Elite: Dangerous.

Источник изображения: Elite: Dangerous

Источник изображения: Elite: Dangerous

Напомним, премьера Odyssey на ПК оказалась омрачена техническими проблемами и спорной реализацией отдельных геймплейных решений. Ситуация была настолько плохой, что Бребену даже пришлось публично извиняться.

За прошедшее с релиза PC-версии Odyssey время разработчики уже выпустили пять крупных патчей, а сейчас трудятся над шестым — возможности уделять должное внимание консольному изданию аддона у команды пока нет.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

В связи с этим было решено отложить выпуск Odyssey на PS4 и Xbox One на неопределённый срок: консольный запуск расширения до недавнего времени ожидался осенью текущего года.

«Только когда мы почувствуем, что ПК-версия уверенно стоит на ногах, то сможем отдать приоритет консольной дорожной карте», — объяснил Бребен решение команды разработчиков.

Источник изображения: Twitter

Источник изображения: Twitter

Для игроков на PC эти перемены означают увеличение потока обновлений в ближайшие месяцы: Frontier Developments продолжит исправлять баги, улучшать производительность и добавлять дополнительные функции.

Odyssey позиционировалась как самое амбициозное расширение для Elite: Dangerous — игроки могут высаживаться на планеты и сражаться в масштабных баталиях с участием космических кораблей, наземной техники и командиров.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: elite: dangerous, elite dangerous: odyssey, frontier developments
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