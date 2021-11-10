EVGA представила плату EVGA X570 FTW WIFI для процессоров Ryzen за $500

Компания EVGA представила материнскую плату EVGA X570 FTW WIFI на базе чипсета AMD X570, предназначенную для построения производительных игровых систем на базе процессоров серий Ryzen 5000G, Ryzen 5000, Ryzen 4000G и Ryzen 3000.

В основе новинки форм-фактора ATX используется шестислойная печатная плата, оснащённая 15-фазной подсистемой питания с двумя массивными алюминиевыми радиаторами. Плата получила классическую для EVGA тёмную тему оформления, на фоне которой выделяются несколько ярких жёлтых конденсаторов встроенной аудиосистемы на Realtek ALC1220 7.1 + SV3H615, а также подсветка на кожухе панели интерфейсов ввода-вывода.

Плата EVGA X570 FTW WIFI оснащена четырьмя слотами для модулей памяти DDR4 с поддержкой до 128 Гбайт ОЗУ с частотой до 4600 МГц посредством разгона, двумя разъёмами PCIe 4.0 x16, а также четырьмя слотами M.2 для твердотельных накопителей, два из которых поддерживают интерфейс PCIe 4.0. Ещё один работает в режиме PCIe 3.0, а последний — в режиме SATA.

В оснащение новинки также вошли гигабитный сетевой разъём LAN, восемь разъёмов SATA III, четыре разъёма USB 3.2 Gen1 Type-A, два USB 3.2 Gen2 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C, а также по одному разъёму DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Плата поддерживает вывод на фронтальную панель двух разъёмов USB 2.0 и одного USB 3.2 Gen1 Type-A. Для новинки также заявляется поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, посредством предустановленного модуля Intel AX200 в один из разъёмов M.2.

Из особенностей новинки также можно выделить поддержку двойной системы BIOS (на плате имеется переключатель), наличие индикатора POST-кодов, а также широкой поддержкой RGB-подсветки и возможность подключения до 5 дополнительных вентиляторов, не считая двух выделенных разъёмов под кулеры системы охлаждения CPU и одного разъёма для помпы СЖО.

Материнская плата EVGA X570 FTW WIFI оценивается производителем в $500.